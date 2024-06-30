ABD basını Trump ile yarışan Joe Biden'a yol gösterdi: Bırak git

ABD Başkanı Joe Biden ve Donald Trump'ın canlı yayın tartışması ABD basınında gündemden düşmüyor. Time gazetesi 'Panik' manşetini atarken, The New York Times ise "Bırak git" ifadelerine yer verdi.

Biden için üç farklı senaryo! Demokrat Parti’de adaylık için 10 isim öne çıkıyor

Biden için üç farklı senaryo! Demokrat Parti’de adaylık için 10 isim öne çıkıyor

ABD'de 5 Kasım'da gerçekleşecek olan Başkanlık seçimi öncesinde gözler Joe Biden ve Donald Trump'a çevrilmişti. İkilinin CNN'deki canlı yayın tartışması dünya basınında gündemden düşmüyor.

JOE BIDEN'IN PERFORMANSI YETERSİZ KALDI

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın etkili görüldüğü canlı yayın tartışması, Joe Biden için ise tam bir kabusa dönüştü. Söyledikleri tam olarak anlaşılamayan Biden, hem Trump'ın hem de halkın dalga konusu oldu.

Biden aynı zamanda sert ABD basınında da gündem oldu.

Dünyanın en yüksek tirajlı gazetelerinden New York Times, Biden'a "bırak git" dedi. Başyazının kapanış cümlesi ise olay oldu; "Sayın Biden'ın bu kadar uzun süredir asil bir şekilde hizmet ettiği ülkesine verebileceği en iyi hizmet budur."

TIME’IN KAPAĞI: PANİK

Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, özellikle ABD basınındaki gündemi değerlendirdi.

Televizyon münazarasında Cumhuriyetçi eski Başkan Donald Trump karşısında zayıf bir performans sergileyen Demokrat Partili Başkan Biden’a kasım ayındaki seçimden çekilmesi için tepki yağıyor. New York Times başta olmak üzere birçok yayın kuruluşu Biden’a yarıştan çekilmesi çağrısı yaptı.

TIME dergibisi ise çarpıcı bir kapakla yayımlandı. Başkan Biden'ınkapağın sağ köşesinden çıkar gibi yerleştiren dergi, sol üst köşede tek kelimeyle başlık attı: Panik. Panik kelimesini kullanmanın fazla ağır olmadığını savunan dergi, münazara gecesi Demokrat bağışçıların, yetkililerin ve çalışanların yaşadığı duyguları en iyi açıklayacak kelimenin bu olduğuna kanaat getirdiğini açıklıyor. "Gerçek ortada: Amerika’da tartışmayı izleyen herkes Biden’ın nasıl yaşlandığını kendi gözleriyle görebiliyordu."