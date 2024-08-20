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ABD Başkanı Biden 'taç giyme töreni'nde ağlayarak dünya gündemine oturdu

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Dünya Haberleri

ABD'deki seçim öncesi Demokratların adayı olan Kamala Harris için 'taç giyme töreni' düzenlendi. Etkinliğin son konuşmacısı ABD Başkanı Biden, sahneye gelirken gözyaşlarını tutamadı.

5 Kasım'da ABD'de yapılacak olan Başkanlık seçimi öncesi Demokratların adayı geçtiğimiz haftalarda değişmişti. Adaylıktan çekilen Biden'ın yerine Kamala Harris, Cumhuriyetçiler'in adayı Trump ile yarışacak.

ABD Başkanı Biden 'taç giyme töreni'nde ağlayarak dünya gündemine oturdu - 1. Resim

BIDEN TAÇ GİYME TÖRENİNDE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İki ay önce Demokratların başkan adayı olan Joe Biden, şimdi ise Kamala Harris'in parti içinde 'taç giyme töreniyle' sona erecek kongrenin konuşmacılarından biri. Halihazırdaki ABD Başkanı gecenin son konuşmasını yapmadan önce sahneye çıkarken gözyaşlarını tutamayarak kızı Ashley Biden'a uzun uzun sarıldı.

ABD Başkanı Biden 'taç giyme töreni'nde ağlayarak dünya gündemine oturdu - 2. Resim

Salondaki partililer "Teşekkürler Joe" sloganları atarken, Biden ise buna "Amerika seni seviyorum" şeklinde karşılık verdi. Demokratların ABD Başkan adayı Kamala Harris ve Başkan Yardımcısı adayı Tim Walz da ayağa kalkarak kalabalıkla birlikte Biden'a 'son görevlerini' yerine getirerek ayakta alkışladı.

ABD Başkanı Biden 'taç giyme töreni'nde ağlayarak dünya gündemine oturdu - 3. Resim

Biden'ın yardımcıları bu konuşmayı bir veda olarak nitelendirmese de, birçok kişi bu anın Biden’ın 50 yıllık siyasi kariyerindeki son büyük sahne alışlarından biri olduğunu düşünüyor. Bu kongre, Demokrat Parti içinde bir dönemin sona erdiğinin ve yeni bir liderliğin başladığının işareti olarak tarihe geçecek.

ABD Başkanı Biden 'taç giyme töreni'nde ağlayarak dünya gündemine oturdu - 4. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
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