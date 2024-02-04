ABD Dışişleri Bakanı Blinken 5. kez Orta Doğu'ya geliyor! Çantasında 2 önemli dosya var

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana aralıksız sürüyor. Bu süreçte sık sık bölgeye gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün 5. kez Orta Doğu ziyaretine çıkıyor. Blinken, taraflarla Gazze'deki insani durumu ve ateşkes konusunu görüşecek.

7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bugün 5. kez Orta Doğu ziyaretine başlıyor.

GÜNDEMİNDE İNSANİ DURUM VE ATEŞKES VAR

Beyaz Saray ile ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Blinken'ın hafta sonu bölgeye yapacağı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu. Buna göre Blinken Gazze'deki insani duruma ve ateşkes görüşmelerine ilişkin temaslarda bulunacak.

EVİNİN ÖNÜNDE PROTESTO EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde de ABD’nin Virginia eyaletinde bir grup Filistin destekçisi aktivist, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın evinin önünde 7. gününde de eylemlerinde devam etti. ABD'nin İsrail'e askeri yardımlarını ve Tel Aviv yönetiminin Gazze'deki sivillere yönelik saldırılarını protesto etti.

27 BİNDEN FAZLA MASUM İNSAN ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bin 500’ü çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 27 bin 131 Filistinli öldürüldü, 66 bin 287 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.