ABD Donanması, Türkiye'nin ev sahipliğinde Doğu Akdeniz'de düzenlenen Mavi Balina 2026 tatbikatına ilişkin açıklama yaptı. Tatbikata katılan ABD savaş gemisi USS Bulkeley'nin komutanı Michael Schelcher, Türk Deniz Kuvvetleri ile yürütülen iş birliğine ilişkin "Karşılıklı kararlılığımız mutlaktır. Birlikte daha güçlü, daha yetenekli ve çok daha caydırıcıyız" dedi.

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ABD Avrupa-Afrika Deniz Kuvvetleri ve 6. Filo Komutanlığı, 9-20 Kasım tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen Mavi Balina 2026 tatbikatına ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze muhribi USS Bulkeley, tatbikatta Türk ve Pakistan deniz kuvvetlerinin yanı sıra NATO Daimi Deniz Görev Grubu 2 ile birlikte görev yaptı.

ABD Donanması'ndan Türkiye açıklaması! "Birlikte daha güçlü ve daha caydırıcıyız"

ABD'Lİ KOMUTANDAN TÜRKİYE MESAJI

USS Bulkeley Komutanı Michael Schelcher, Türk Deniz Kuvvetleri ile ortak yürütülen faaliyetlere ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"USS Bulkeley'nin Mavi Balina'ya ve diğer NATO faaliyetlerine katılımı, hasım saldırganlığını caydırmak ve ortak çıkarlarımızı savunmak üzere dünya genelinde entegre olma hazırlığımızı ortaya koymaktadır."

Schelcher, Türk Deniz Kuvvetleri ile yürütülen iş birliğini de şöyle değerlendirdi:

"Ev sahibimiz Türk Deniz Kuvvetleri ve müttefik deniz ortaklarımızla yan yana görev yapmak, yadsınamaz bir gerçeği pekiştirmektedir: Karşılıklı kararlılığımız mutlaktır ve birlikte daha güçlü, daha yetenekli ve çok daha caydırıcıyız."

DOĞU AKDENİZ'DE ORTAK TATBİKAT

Türkiye öncülüğünde düzenlenen Mavi Balina 2026 kapsamında denizaltı savunma harbi, su üstü harbi ve katılımcı kuvvetlerin birlikte harekat yürütme kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik eğitimler gerçekleştirildi.

ABD Donanması, tatbikatın denizaltı savunma harbi eğitimini, birlikte çalışabilirliği ve denizcilik alanındaki ortaklığı güçlendirdiğini açıkladı.

TÜRKİYE İLE GÜÇLÜ ORTAKLIK MESAJI

ABD 6. Filosu tarafından yayımlanan açıklamada, USS Bulkeley mürettebatının Muğla'da karaya çıkarak Türk kültürünü tanıma ve yerel halkla bir araya gelme fırsatı bulduğu da aktarıldı.

ABD Donanması, bu etkileşimlerin iki ülke arasındaki güçlü ortaklığın temelini oluşturduğunu ifade etti.

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