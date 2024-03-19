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Haberler > Dünya > ABD duyurdu! İsrail'in en çok aradığı Hamas liderlerinden Issa öldürüldü

ABD duyurdu! İsrail'in en çok aradığı Hamas liderlerinden Issa öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD duyurdu! İsrail&#039;in en çok aradığı Hamas liderlerinden Issa öldürüldü

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın komutan yardımcısı Issa'nın İsrail saldırılarında öldürüldüğünü açıkladı. Sullivan ayrıca Hamas'in diğer liderlerinin ise Gazze'deki tünellerde saklandığını söyledi.

İsrail'in saldırıları 7 Ekim'den beri aralıksız olarak devam ediyor. Son haber ise Hamas kanadından geldi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Hamas'ın askeri kanadının üç numaralı ismi Marwan Issa'nın geçen hafta İsrail saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.

Issa, İsrail'in öldürdüğü en üst düzey Hamas yetkilisi. Hamas ise ölüm haberine yönelik bir açıklama yapmadı.

'HAMAS'IN DİĞER LİDERLERİ TÜNELLERDE SAKLANIYOR' İDDİASI

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Sullivan, Hamas'ın diğer liderlerininse Gazze'deki tünellerde saklandığını tahmin ettiklerini söyledi.

İsrail basını Issa'nın Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat mülteci kampının altında bulunan tünelleri hedef alan hava saldırısında öldürüldüğünü aktardı.

İSRAİL'İN EN ÇOK ARADIĞI İSİMLERDENDİ

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın komutan yardımcısı olan Issa'nın, İsrail'in en çok aradığı isimlerden olduğu biliniyordu. Avrupa Birliği de Issa'yı terör listesine eklemişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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