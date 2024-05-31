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ABD Filistin'e destek verenlerin üstünü çiziyor! 'Soykırım' diyen hemşire işinden oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İsrail'in Gazze'de süren katliamlarına ilk günden beri destek veren ABD, Filistin destekçilerinin üzerine çiziyor. Şefkat ödülüne layık görülen ABD'li hemşire Hesen Jabr, "İsrail'in yaptığı bir soykırımdır" ifadelerinden sonran işinden oldu.

7 Ekim'den beri İsrail, ABD ve bazı Batı ülkeleri güdümünde Gazze'deki sivilleri katletmeye devam ediyor. 'İnsanlık tarihinin en kanlı soykırımı' şeklinde tarihe geçecek olan bu katliamda başrolü en başından beri ABD çekiyor. Dünyanın gözü önünde işlenen bu suça çanak tutan ABD, Filistin destekçilerine acımıyor. 'Gazze'de bir soykırım'ın olduğunu belirten vatandaşlar sosyoekonomik açıdan kısıtlanmaya başladı.

ABD Filistin'e destek verenlerin üstünü çiziyor! 'Soykırım' diyen hemşire işinden oldu - 1. Resim

"SOYKIRIM" DEDİ İŞİNDEN KOVULDU

Filistin asıllı ABD’li hemşire Hesen Jabr, hamilelik ya da doğum sırasında çocuklarını kaybeden anneler tarafından “şefkat ödülüne” layık görüldü. Jabr, ödül töreninde gerçekleştirdiği konuşmasında İsrail’in Gazze’deki saldırılarının “soykırım” olduğunu söyledi. Jabr, ödül töreninde gerçekleştirdiği kabul konuşmasında “Gazze’de yaşanan soykırımda ülkemin kadınlarının tasavvur edilemez kayıplar verdiğini görmek bana acı veriyor” ifadesini kullandı. Filistin asıllı hemşire, bu açıklamasının ardından hastaneden kovuldu.

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Çalıştığı New York City Hastanesi’nden bir sözcü yaptığı açıklamada, Filistin asıllı hemşirenin Aralık ayında “Görüşlerini işine yansıtmaması gerektiği” konusunda uyarıldığını söyleyerek, "Meslektaşlarının geniş katılım gösterdiği bir toplantıda bunu yapmamayı tercih etti. Jabr, artık hastanemizin bir çalışanı değil” ifadelerini kullandı.

Jabr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 7 Mayıs tarihinde ödüllendirildiğini ancak Mayıs ayının sonlarına doğru işine son verildiğine dair bir mektup aldığını söyledi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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