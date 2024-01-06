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    ABD, Gazze’nin yeniden inşasında Turkiye'nin rol almasını istiyor

    Washington, aralarında Türkiye’nin de olduğu ülkelerin Gazze şeridinin yeniden inşası, yönetimi ve güvenliği konusunda rol üstlenmesini istiyor.

    ABD, Gazze’nin yeniden inşasında Turkiye&#039;nin rol almasını istiyor
    Dünya Haberleri  / Reuters

    İsrail ile Hamas arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ederken, işgal altındaki Gazze Şeridi tamamen harabeye dönmüş durumda. Dünyanın gündeminde ise savaştan sonra Gazze'nin nasıl yönetileceği, güvenliği ve inşası var. 

    TÜRKİYE'NİN ROL ÜSTLENMESİNİ İSTİYORLAR

    Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer, Gazze Şeridi'nin inşası, yönetimi ve güvenliği konusunda Türkiye'nin de rol üstlenmesini istediklerini söyledi.

    ERDOĞAN, GAZZE'NİN İNŞASI ÖNCELİK OLACAK DEMİŞTİ

    Geçtiğimiz haftalarda Macaristan'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret dönüşü uçakta açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Şu anda derdimiz Gazze'den yaralı ve hastaların ne kadarını ülkemize alabiliriz, ülkemizde bunların tedavilerini yaptırabiliriz. Ondan sonra bu saldırılar biter, nokta konulursa gündemimiz Gazze'nin inşa ve ihyası olacak. İslam dünyasını, bunun için seferber etmemiz lazım" ifadelerini kullanmıştı.

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Reuters
    AbdGazzeTürkiye
    Haberler > Dünya > ABD, Gazze’nin yeniden inşasında Turkiye'nin rol almasını istiyor
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