ABD ile Çin arasında ticaret görüşmeleri başladı!

ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri, Cenevre'de resmen başladı. İki ülke, uzun süredir devam eden ticari gerilimleri azaltmak ve gümrük tarifelerini düşürmek amacıyla bir araya geldi.

Küresel ekonomik dengeleri doğrudan etkileyen ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmeleri, bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde resmen başladı.

İki ülke arasındaki uzun süredir devam eden gerginliğin aşılması amacıyla yürütülecek müzakerelerde, gümrük tarifelerinin düşürülmesi ve ticaret engellerinin kaldırılması gibi kritik başlıklar masaya yatırılacak.

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GÜMRÜK TARİFELERİ MASADA

Görüşmelere ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng başkanlık edecek. İlk etapta, gümrük tarifelerinin yüzde 60'ın altına çekilmesi gündeme alınması bekleniyor.

Toplantılarda, sadece tarifeler değil, aynı zamanda Çin'in nadir toprak elementleri ihracatındaki kısıtlamalar ve fentanil üretiminde kullanılan kimyasalların ihracatının azaltılması da değerlendirilecek.

İLK ADIMLAR ATILIYOR

İki gün sürmesi planlanan müzakerelerin, tarafların karşılıklı taleplerini dile getirmesiyle başladığı, somut adımların ise önümüzdeki hafta atılabileceği belirtildi. Beyaz Saray, gümrük vergilerine ilişkin iddiaların spekülatif olduğunu vurgularken, Çin tarafı sanayi üretimindeki daralma ve ABD’ye ihracattaki düşüş nedeniyle müzakerelere önem veriyor.

"YENİ BİR DİYALOĞUN İLK ADIMı"

Washington merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden Çin uzmanı Scott Kennedy, görüşmelerin "on bin millik bir yolculuğun yapıcı ama küçük bir adımı" olduğunu ifade etti. Fudan Üniversitesi'nden Prof. Wu Xinbo ise bu sürecin daha başında olunduğunu ve aşırı iyimserliğe kapılmamak gerektiğini belirtti.