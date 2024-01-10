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    ABD ile Güney Kore'den, Rusya ile Kuzey Kore'ye kınama

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, Güney Koreli mevkidaşı Chang Ho-jin ile telefonda görüştü. İkilinin, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki "artan askeri işbirliği" konusunu görüştüğü ve Kuzey Kore'yi, Ukrayna'da kullanmak üzere Rusya'ya balistik füze sağlamasını "şiddetle" kınadığı açıklandı.

    ABD ile Güney Kore&#039;den, Rusya ile Kuzey Kore&#039;ye kınama
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, Güney Koreli mevkidaşı Chang Ho-jin ile Kuzey Kore ile Rusya arasındaki "artan askeri işbirliğini" görüştüğü ve ikilinin Pyongyang'ın Rusya'ya balistik füze sağlamasını "şiddetle" kınadığı belirtildi.

    'BALİSTİK FÜZELERİN TESLİMATI YASA DIŞI'

    Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre Sullivan, Güney Koreli mevkidaşı Chang ile telefon görüşmesi yaptı.

    "Kuzey Kore'nin Rusya ile artan askeri işbirliği ve Askerden Arındırılmış Bölge'deki (DMZ) kışkırtıcı eylemlerini" istişare eden Sullivan ve Chang, Kuzey Kore'nin Rusya'ya balistik füzeler göndermesini ve Rusya'nın bu füzeleri, Ukrayna'ya karşı kullanmasını mümkün olan en güçlü ifadelerle kınadı.

    Söz konusu füzelerin transferinin ve kullanımının, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) birçok kararını ihlal ettiği ve bölgesel güvenliği tehlikeye attığı vurgulandı.

    ORTAK AÇIKLAMA YAPILDI

    ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan ve aralarında ABD, Avustralya, Belçika, Kanada, İtalya, Japonya, Güney Kore ve İspanya'nın bulunduğu ülkelerin dışişleri bakanlarının imzasını taşıyan ortak açıklamada, Kuzey Kore'nin Rusya'ya balistik füze temin etmesi ele alındı.

    Kuzey Kore'nin balistik füze ihraç etmesi ve Rusya'nın satın aldığı bu füzeleri Ukrayna'ya karşı kullanması "şiddetle" kınanan açıklamada, Kuzey Kore-Rusya işbirliğinin Avrupa, Kore Yarımadası ve Hint-Pasifik bölgesinde meydana getireceği etkiden "derin endişe" duyulduğu kaydedildi.

    Avrupa Birliğinin (AB) de imzacılar arasında bulunduğu açıklamada, "Bu silahlar, Ukrayna halkının acısını artırıyor, Rusya'nın savaşını destekliyor ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesine yönelik küresel duruşu baltalıyor." ifadeleri kullanıldı.

    Açıklamada, yapılan ihracatın Rusya'nın da kabul ettiği BMGK kararını ihlal ettiği belirtilerek Kuzey Kore ve Rusya'ya ilgili BMGK kararlarına uyma ve ihlal edici faaliyetleri sonlandırma çağrısı yapıldı.

    SAMAN ALTINDAN FÜZE TESLİMATI

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD'nin yaptırımları sonrasında silah ve mühimmat temini hususunda Rusya'nın alanının daraldığını ve bunun üzerine Moskova'nın bölgedeki ortaklarıyla daha fazla askeri işbirliği arayışına girdiğini ifade etmişti.

    Kuzey Kore'yi bu süreçte Rusya'ya balistik füze sağlamakla suçlayan Kirby, "Elimizdeki bilgiler, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin yakın zaman önce Rusya'ya balistik füzeler ve füze rampaları temin ettiğini gösteriyor. Rus güçleri de 30 Aralık 2023'te bu Kuzey Kore füzelerinden en az birini Ukrayna'ya attılar." şeklinde konuşmuştu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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    Haberler > Dünya > ABD ile Güney Kore'den, Rusya ile Kuzey Kore'ye kınama
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