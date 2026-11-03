ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki stratejik Keşm Adası'na saldırı düzenledi. Washington'ın haftalardır İran'a yönelik operasyonlarını kamuoyundan gizlediği ortaya çıktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın "Aylardır hiçbir çatışma içinde olmadık" açıklaması ise saldırılarla aynı güne denk geldi.

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Amerikan ordusunun İran topraklarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü ortaya çıktı.

The Wall Street Journal (WSJ), ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Amerikan güçlerinin 2 Kasım Pazartesi günü İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nı vurduğunu yazdı.

Washington'ın son haftalarda İran'a karşı bir dizi sınırlı saldırı gerçekleştirdiği, ancak operasyonların kamuoyuna açıklanmadığı öğrenildi.

ABD, İran'ı gizlice vurdu! Trump "Savaş yok" derken Keşm Adası'na peş peşe saldırı

ABD SAVAŞ UÇAĞINA FÜZE FIRLATILDI

ABD'li yetkililere göre İran Devrim Muhafızları, pazartesi günü bir Amerikan savaş uçağına karadan havaya füze fırlattı.

ABD savaş uçağı saldırıya karşılık verdi.

Aynı gün yaşanan başka bir olayda ise Amerikan güçleri, Keşm Adası'ndan fırlatılan ve ticari gemileri hedef alan bir İran füzesini havada imha etti.

ABD, İranı gizlice vurdu! Trump Savaş yok derken Keşm Adasına peş peşe saldırı

WASHINGTON SALDIRILARI GİZLİ TUTTU

ABD yönetimi, İran'a yönelik saldırıları kamuoyuna duyurmadı.

WSJ'ye konuşan bir ABD'li yetkili, Washington'ın geniş çaplı askeri operasyonlara yeniden başlayacağı izlenimini oluşturmamak için saldırıların özellikle gizli tutulduğunu açıkladı.

TRUMP "AYLARDIR ÇATIŞMIYORUZ" DEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıların gerçekleştiği pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada İran'la yeniden savaş ihtimalini küçümsedi.

Trump, "İran'la bir savaşımız oldu. Kazandık" dedi.

ABD Başkanı, "Buna savaş denir mi bilmiyorum çünkü aylardır hiçbir çatışma içinde olmadık" ifadelerini kullandı.

HEDEFTEKİ ADADA YERALTI FÜZE ÜSSÜ VAR

ABD'nin hedef aldığı Keşm Adası, dünya petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın çıkışında bulunmakta.

Adada İran'a ait büyük bir yeraltı füze üssü, deniz üssü ve tuzdan arındırma tesisi yer alıyor.

Amerikan güçleri daha önceki çatışmalarda da Keşm Adası'nı hedef almıştı. Washington'da adanın ele geçirilmesi seçeneği de tartışılmıştı.

ABD BÖLGEYE YENİ MÜHİMMAT GÖNDERDİ

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), son haftalarda Orta Doğu'ya ilave füze savunma sistemleri ve mühimmat sevk etti.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, geçen hafta Beyaz Saray'ı ziyaret ederek Trump'a İran'la yaşanan çatışmalara ilişkin bilgi verdi.

WSJ'nin haberine göre Washington, Körfez ülkelerini ABD'deki ara seçimlerin hemen ardından kısa süreli ve yoğun bir askeri operasyona hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

Trump yönetiminde İran'a yönelik yeni hava saldırıları, ekonomik yaptırımların ağırlaştırılması ve ticari abluka seçenekleri de değerlendiriliyor.

İRAN'DAN ABD'YE MESAJ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, pazartesi günü Tahran'da yaptığı açıklamada savaşın sona ermesini sağlayacak muhtemel bir anlaşma için adım atma sırasının Washington'da olduğunu söyledi:

"Taleplerimiz çok net ve şeffaf bir şekilde ifade edilmiştir. İran'ın talepleri makul ve mantıklıdır"

İranlı yetkililer daha önce ABD'nin çatışmaları yeniden başlatması durumunda Orta Doğu'da ve bölge dışında misilleme yapılacağı uyarısında bulunmuştu.

TRUMP'A İRAN SORUSU: "HAYIR"

Trump, 3 Kasım'daki ara seçimler sonrasında İran'a yeni bir saldırı düzenlemeyi düşünüp düşünmediği sorusuna "Hayır" cevabını vermişti.

Başkan Yardımcısı JD Vance ile birlikte İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerden sonuç alınabileceğini ifade etti.

Ancak ABD yönetiminden yetkililer, Trump'ın askeri seçenekler dahil bütün ihtimalleri değerlendirmeyi sürdürdüğünü aktardı.

TRUMP YÖNETİMİNDE İRAN ÇATLAĞI! ÜÇ FARKLI PLAN MASADA

Trump, İran'a karşı izlenecek yol konusunda üç farklı seçeneği değerlendiriyor.

Başkan Yardımcısı JD Vance ve Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ise İran'la diplomatik bir anlaşmaya varılmasını istiyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth da İran'a yönelik askeri operasyonların yeniden başlatılması gerektiğini ısrarla talep ediyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise savaş veya anlaşma olmadan İran üzerindeki ekonomik baskının sürdürülmesini istiyor.

Üç isim, ekonomik baskının Tahran yönetimini taviz vermeye zorlayacağını veya İran'da iç karışıklıklara yol açacağını düşünüyor.

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