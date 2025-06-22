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ABD İran'ın nükleer tesislerini bombaladı! Dünya diken üstünde Fordo'da sızıntı var mı? İşte ilk açıklama

Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD İran&#039;ın nükleer tesislerini bombaladı! Dünya diken üstünde Fordo&#039;da sızıntı var mı? İşte ilk açıklama
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ile İran arasındaki savaşa ABD fiilen dahil oldu. Savaş uçakları Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini vurdu. Dünya olup biteni diken üstünde izlerken herhangi bir sızıntı olup olmadığı merak konusuydu, İran'dan resmi açıklama geldi.

İsrail ile İran arasındaki saldırılar giderek şiddetlenirken ABD'de bu gece savaşa dahil oldu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.  Bölgede son durum merak konusu oldu, nükleer sızıntı var mı? İşte ilk açıklama... 

"TESİSE ZARAR VERİLDİ AMA..."

Fordo'daki uranyum zenginleştirme tesisinin bulunduğu Kum eyaletinden bir Valilik yetkilisi, AA muhabirine açıklama yaptı.

Yetkili, "Fordo nükleer tesisi Amerika Birleşik Devletleri tarafından saldırıya uğramış ve bu tesise zarar verilmiştir ancak içinde ve çevresinde herhangi bir nükleer sızıntı bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

NELER OLDU?

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu.

İran’da en kritik nükleer tesisi Fordo’nun bulunduğu Kum kentinden bir Valilik yetkilisi, tesise saldırı düzenlendiğini AA’ya doğrulamıştı.

Ülke medyasına konuşan İsfahan Vali Yardımcısı Ekber Salihi de İsfahan ve Natanz nükleer merkezlerinin yakınında saldırılar olduğunu bildirmişti.

Salihi, detaylı bilgilerin daha sonra duyurulacağını belirtmişti.

Öte yandan İran devlet televizyonu, saldırı haberlerini teyit etmeden tesislerin daha önceden boşaltıldığını ve nükleer malzemelerin başka bir yere taşındığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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