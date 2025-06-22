ABD'den İran'a yeni tehdit! Trump, "Orta Doğu'nun kabadayısı" diyerek uyardı

ABD Başkanı Trump, İran'a gerçekleştirilen saldırı sonrası ulusa seslendi. İran'a yeni bir tehditte bulunan Trump, "Orta Doğu'nun kabadayısı barış yapmak zorunda yoksa bundan sonraki saldırılar daha kolay olacak. Bu devam edemez ya barış olacak ya da İran için trajedi olacak" dedi.

İsrail ile İran arasındaki savaşa ABD fiilen dahil oldu. Savaş uçakları Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerini vurdu. Saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump ulusal seslendi.

"AMACIMIZ NÜKLEER TEHLİKEYİ ORTADAN KALDIRMAK"

Trump konuşmasında şu ifadeleri kullandı; "Kısa bir süre önce ABD ordusu 3 önemli tesise isabetli bir saldırı düzenledi. Bizim amacımız nükleer tehlikeyi ortadan kaldırmaktı. Bugün sizlere bu saldırıların göz alıcı derecede başarılı olduğunu düşünüyorum.

"ORTA DOĞU'NUN KABADAYISI BARIŞ YAPMAK ZORUNDA"

İran, Orta Doğu'nun kabadayısı barış yapmak zorunda yoksa bundan sonraki saldırılar daha kolay olacak. Bunun için Netanyahu'ya teşekkür etmek istiyorum. Bu korkunç tehdidi ortadan kaldırmak için birlikte çalıştık. ABD ordusuna da çok teşekkür ediyorum. Bu devam edemez ya barış olacak ya da İran için trajedi olacak. Birçok hedef geride kaldı, bu gece olan en zoruydu. Dünyada bizim yaptığımızı yapacak ordu yok. Savunma Bakanı bir barış konferansı gerçekleştirecek."

Öte yandan Savaş Odası'ndan ilk fotoğraflar da dünya basını ile paylaşıldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırıyı Beyaz Saray’daki Savaş Odası’dan izlediği anlara ilişkin görüntülerde meşhur sloganın yer aldığı kırmızı şapka dikkat çekti.