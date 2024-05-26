ABD, Kiev’e askeri desteğini artırdı! Ukrayna’ya 275 milyon dolarlık ilave yardım

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’ya, aralarında çeşitli top mermisi ve güdümlü füzelerin de olduğu 275 milyon dolarlık ilave askerî yardım gönderileceğini açıkladı.

Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’ya 61 milyar dolarlık savunma desteği öngören tasarının yasalaşmasından sonraki 5. ilave askerî yardımın onaylandığı belirtildi. Toplam değeri 275 milyon dolar olan ilave savunma yardımında Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) füzeleri, 155 milimetre ve 105 milimetre topçu mermileri, güdümlü füzeler, Javelin füzeleri ile diğer silah ve mühimmatlar yer alacak.

UKRAYNA ORDUSUNA ÖNEMLİ BİR DESTEK SAĞLAYACAK

Pentagon, Ukrayna’ya askerî yardımların süreceğini ve Rusya’nın Harkiv’e yaptığı son saldırıları püskürtmesi konusunda Ukrayna ordusuna önemli bir destek sağlayacağını da kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşık altı ay süren Ukrayna’ya yeni askerî destek çalışmalarının ardından 24 Nisan’da Ukrayna’ya 61 ve İsrail’e 26 milyar dolarlık askerî destek öngören paketi imzalamıştı.