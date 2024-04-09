ABD kongre üyesinden şok itiraf: "Afrikalı komutanları eğiterek askeri darbeleri yönettik"

ABD Kongre Üyesi Matt Gaetz, ABD'nin Afrikalı komutanları eğiterek askeri darbeler düzenlediğini açıkladı.

ABD Kongre Üyesi Matt Gaetz Salı günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Afrikalı askeri komutanlara ülkelerinde darbe yapabilmeleri amacıyla eğitim verdiğini iddia etti. Gaetz, Pentagon'dan bu faaliyetlere ilişkin kapsamlı bir açıklama istediğini belirterek, "Afrikalı askeri komutanlara ülkelerinde darbe yapabilmeleri için eğitim veriyoruz." dedi.

Gaetz ayrıca ABD'nin geçmişte Afrika ülkelerinde darbeler düzenlediğini de belirtti. Gaetz açıklamasında, "ABD güvenlik kurumlarından eğitim alan on beş komutan Batı Afrika'da ve daha geniş Sahel bölgesinde 12 farklı darbeye karışmıştı." dedi.

Afrika'da artan Fransız karşıtlığının ardından Rus paralı asker grubu Wagner tarafından desteklenen darbeler gerçekleşmiş ve Mali, Nijer ve Burkina Faso'daki darbeler kıtadaki Batı karşıtlığını hızlandırmıştı. ABD'nin kıtada askeri darbeler planlayarak jeopolitik dengeleri kendi lehine çevirmeyi amaçladığı argümanları geliştirildi.

ABD, 1953 Ajax Operasyonu'ndan bu yana çeşitli ülkelerde çok sayıda başarılı ve başarısız askeri darbe düzenlemekle suçlanmakta.