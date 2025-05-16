ABD NATO'dan asker mi çekiyor? Trump yönetimi Avrupa'da tarihi kararın eşiğinde!

ABD'nin NATO Büyükelçisi Matthew Whitaker, Avrupa’daki Amerikan askerlerinin sayısını azaltma planlarının yıl sonunda müttefiklerle görüşüleceğini açıkladı. Whitaker, konuyla ilgili, Avrupa’daki asker sayısını azaltmak, ABD'nin 30 yılı aşkın süredir istediği bir şey. Başkan Trump artık bu konuda sabrının kalmadığını söyledi" açıklamasını yaptı.

DIŞ HABERLER - Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO Büyükelçisi Matthew Whitaker,, ABD'nin bu yılın ilerleyen dönemlerinde Avrupa'daki Amerikan askerlerinin sayısını azaltmak için Avrupalı müttefikleriyle görüşmelere başlayacağını söyledi.

The Straits Times'dan edinilen bilgilere göre, Trump yönetiminin Avrupa'dan asker çekmeyi düşündüğüne dair bir haber sorulduğunda Whitaker, “Henüz hiçbir şey kesinleşmedi” dedi.

"MÜTTEFİKLERLE GÖRÜŞECEĞİZ"

“Ancak karar alındığında, bu konuları NATO yapısı içinde müttefiklerimizle görüşeceğiz” diyen Whitaker, bu görüşmelerin NATO’nun Haziran ayında Lahey’de yapılacak zirvesinden sonra başlayacağını belirtti.

Estonya’daki bir güvenlik konferansında konuşan Whitaker, ABD’nin olası asker değişikliklerini müttefiklerle görüşerek herhangi bir güvenlik açığı oluşmasını önlemek istediğini vurguladı.

"TRUMP SABRININ KALMADIĞINI SÖYLEDİ"

Whitaker, sözlerine şu şekilde devam etti:

Avrupa’daki asker sayısını azaltmak, ABD'nin 30 yılı aşkın süredir istediği bir şey. Başkan Trump artık bu konuda sabrının kalmadığını söyledi. Bu süreci düzenli bir şekilde yürüteceğiz, ancak bundan sonra ayak diremeye tahammülümüz olmayacak. Sadece bu kararın pratik sonuçlarını hayata geçirmemiz gerekiyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Şubat ayında NATO müttefiklerine yaptığı açıklamada, “ABD’yi öncelikli olarak Avrupa’nın güvenliğine odaklanmaktan alıkoyan ciddi stratejik gerçekler var,” demişti.

"AVRUPA'NIN BELEŞÇİLİĞİ" SÖZLERİ

Atlantic dergisinin Mart ayında yayımladığı bir habere göre Hegseth ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, bir sohbet grubunda Avrupalı müttefikleri eleştirdi. Habere göre Hegseth, “Avrupa'nın beleşçiliğinden” duyduğu nefretini dile getirdi.

Bu tür açıklamalar, Trump’ın savunmaya yeterince harcama yapmayan NATO üyelerini korumama tehdidinde bulunması ve Ukrayna’ya verilen desteği sürdürme konusundaki isteksizliğiyle birlikte, Avrupa’da ABD’nin NATO’ya bağlılığı konusunda endişeleri artırıyor.

Whitaker ise ABD’nin ittifaktan çekilmeyeceğini belirtti: “Amerika Birleşik Devletleri bu ittifakın içinde kalacak ve büyük bir dost ve güçlü bir müttefik olmaya devam edecek”

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Ayrıca Whitaker, Avrupa Birliği’ni, AB dışı şirketlerin Avrupa savunma ihalelerine katılımını kısıtlamamaları konusunda uyardı. Böyle bir adımın NATO içindeki birlikte çalışabilirliği zayıflatacağını, Avrupa’nın yeniden silahlanma sürecini yavaşlatacağını, maliyetleri artıracağını ve yeniliği engelleyeceğini ifade etti.