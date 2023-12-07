ABD ordusu Japonya'daki Osprey kazasının ardından araçlarını yere indiriyor

7 Aralık 2023 09:42 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 09:49

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Anadolu Ajansı

ABD Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri, yüzlerce V-22 Osprey tipi uçağın yerde tutulduğunu açıkladı.

Hava Kuvvetleri Özel Operasyonlar Komutanı Korgeneral Tony Bauernfeind, Japonya'daki olayla ilgili devam eden soruşturma sürecinde "riskleri azaltmak" amacıyla bu adımı attıklarını belirtti. Bauernfeind, kaza sonrasında aracın aksamındaki muhtemel bir arıza nedeniyle gerçekleştiğini, ancak arızanın henüz tespit edilemediğini kaydetti.

29 Kasım'da Japonya'nın güneyindeki Yakuşima Adası açıklarında düşen ABD Hava Kuvvetlerine ait "CV-22 Osprey" nakliye uçağındaki 8 kişi hayatını kaybetmişti. Bu olayın ardından Japonya, aynı tip uçakların şimdilik yerde tutulacağını duyurmuştu. Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, kaza sonrasında yaptığı açıklamada, ABD'ye bu hava araçlarının güvenliğini teyit etmesi çağrısında bulunmuştu.

OSPREY NEDİR?

Osprey, helikopter gibi havalanma ve inme yeteneğine sahip, uçuş sırasında motorlarını döndürerek çok hızlı ilerleyebilen hibrit bir hava aracı olma özelliği taşıyor.

ABD Deniz Piyadeleri, Donanması ve Hava Kuvvetleri'nin filolarında bulunan Osprey, son olarak geçen Ağustos'ta Avustralya'da içinde 23 Amerikalı deniz piyadesi bulunan bir Osprey'in düşmesi sonucu üç askerin hayatını kaybettiği ve beş askerin yaralandığı bir kazayla gündeme gelmişti.

2012'den bu yana Osprey'lerle yaşanan ölümcül kazalarda toplamda 19 kişi hayatını kaybetmişti.