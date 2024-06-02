ABD Pensilvanya'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Polis, barın içinde başlayan bir tartışma sonrası birden fazla kişinin ateş ettiğinin tahmin edildiğini belirtti. Yaralılar ise hastaneye sevk edildi. İlgili Haberler Refah vahşetinin ardından İsrail ile Mısır arasında çatışma çıktı ABD Kaliforniya'da çıkan yangın büyüyor! Siviller için tahliye kararı

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Pittsburgh kentindeki bir barda silahla ateş açıldı. Yapılan ilk açıklamaya göre 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.