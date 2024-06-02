ABD Pensilvanya'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir barda çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 7 kişi ise yaralandı.
ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Pittsburgh kentindeki bir barda silahla ateş açıldı. Yapılan ilk açıklamaya göre 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.
Polis, barın içinde başlayan bir tartışma sonrası birden fazla kişinin ateş ettiğinin tahmin edildiğini belirtti.
Yaralılar ise hastaneye sevk edildi.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı