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ABD Pensilvanya'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD Pensilvanya&#039;da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir barda çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 7 kişi ise yaralandı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Pittsburgh kentindeki bir barda silahla ateş açıldı. Yapılan ilk açıklamaya göre 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

Polis, barın içinde başlayan bir tartışma sonrası birden fazla kişinin ateş ettiğinin tahmin edildiğini belirtti.

Yaralılar ise hastaneye sevk edildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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