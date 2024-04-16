ABD, saldırıları önlemek için son altı ayda 1 milyar dolar harcadı!

ABD, Orta Doğu'da gemilere yönelik saldırıları engellemek için yaklaşık 1 milyar dolar harcadı.

ABD Donanma Sekreteri Carlos Del Toro, ABD Donanması'nın son altı ay içinde Orta Doğu'daki ABD askeri ve ticari gemilerine yönelik "130'dan fazla doğrudan saldırıyı" önlemek için yaklaşık 1 milyar dolar harcadığını belirtti. ABD Donanması, Orta Doğu'da gemilere yönelik saldırıları engellemek için faaliyetlerine devam ederken, Del Toro, Senato Ödenekler Komitesi'nde yaptığı konuşmada Kongre'yi ek ulusal güvenlik paketi için mühimmat takviyesi yapmaya çağırdı. Del Toro, "Son altı ay içinde ABD'ye ait Donanma gemilerine ve ticari gemilere yönelik 130'dan fazla doğrudan saldırıya karşı koyduk. Bu karşı saldırılar için kritik önem taşıyan mühimmatlar Donanma için son derece önemli" şeklinde konuştu.

Del Toro, "Şu anda yenilenmesi gereken yaklaşık 1 milyar dolarlık mühimmatımız var. Dolayısıyla ek bütçede öngörülen 2 milyar doların üzerindeki kaynak, Donanmamız ve Deniz Piyadelerimiz için bu mühimmatları ikmal edebilmek ve son altı buçuk aydır sahip olduğumuz savunma tedbirlerini sağlamaya devam edebilmek açısından son derece kritik" ifadelerini kullandı.