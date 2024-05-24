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ABD, Tel Aviv yönetimini uyardı! İsrail giderek yalnızlaşıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD, Tel Aviv yönetimini uyardı! İsrail giderek yalnızlaşıyor
İsrail, Abd, Almanya, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

7 Ekim’de Hamas saldırısı sonrası İsrail’e olan destek tersine döndü. Beyaz Saray “İsrail’in uzun vadeli güvenliğine katkıda bulunamayız” dedi

İsrail diplomatik anlamda her geçen gün biraz daha yalnızlaşıyor. Beyaz Saray’da düzenlenen toplantıda ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan “Birleşmiş Milletler gibi uluslararası forumlarda İsrail’i güçlü bir şekilde savunan bir ülke olarak, daha önce İsrail’i destekleyen sesler de dâhil olmak üzere giderek artan bir ses korosunun başka bir yöne kaydığını gördük. Bu bizi endişelendiriyor çünkü bunun İsrail’in uzun vadeli güvenliğine ya da canlılığına katkıda bulunacağına inanmıyoruz” dedi.

"İSRAİL, REFAH'A GİRİNCE SORUN ÇÖZÜLMEYECEK"

Tel Aviv yönetimine bir uyarıda da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’dan geldi. Temsilciler Meclisindeki bütçe oturumunda, Gazze ve Refah’taki son duruma ilişkin soruları cevaplandıran Blinken, İsrail’i güvenilir ve uygulanabilir kapsamlı bir plan olmadan Refah’a büyük bir saldırı düzenlemesi konusunda bir kez daha uyardı. Blinken “İsrail, (Hamas’ın) kalan taburlarını yok etmek için bütünüyle Refah’a girerse problem çözülmeyecek. Böyle bir saldırıdan sonra bile binlerce silahlı Hamas üyesi kalacak. Bu durumda İsrail, Gazze’de, kendisinin sorumlu olacağı büyük bir direnişi miras alacak” değerlendirmesinde bulundu.

ALMANYA: NETANYAHU TUTUKLANABİLİR

Bu arada Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’un Sözcüsü Steffen Hebestreit, Uluslararası Ceza Mahkemesinden karar çıkması hâlinde Almanya’nın yasalara uyacağını söyledi. Hebestreit “Karar çıkarsa, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ülkeye ayak bastığı anda tutuklanır” dedi.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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