Türkiye ABD'nin F-16 satış kabul mektubunu imzaladı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "Türkiye, F-16 savaş uçaklarını satın almak için teklif ve kabul mektubunu imzaladı" açıklamasında bulundu. Satışın tamamlanmasının ardından Türkiye, ABD'den 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 adet F-16 modernizasyon kiti alacak.

Türkiye'nin ABD'den yeni nesil F-16 savaş uçağı alımında sona gelindi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin yeni nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarının satın alınması ve mevcut filonun modernizasyonuna yönelik teklif ve kabul mektubunu imzaladığını duyurdu.

TÜRKİYE İMZALADI, ABD DUYURDU

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "Türkiye, F-16 alımı için teklif ve kabul mektubunu imzaladı. Bu satış, NATO ile ortak operasyon kabiliyetine bir yatırımdır ve ABD, Türkiye ve NATO ittifakının güvenlik çıkarlarını destekleyecektir. Bu satışın sonuca ulaşması biraz zaman aldı” dedi.

40 ADET F-16 ALINACAK

Türkiye’nin süreç çerçevesinde ABD’den 40 adet yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı ve mevcut filonun yenilenmesi için de 79 adet F-16 modernizasyon kiti satın alması planlanıyor.

ÇAĞRI BİDEN'DAN GELDİ

ABD Başkanı Joe Biden Yönetimi, Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini onaylamasının ardından Türkiye’ye 20 milyar dolarlık F-16 savaş uçağının satışına desteklediğini açıklamıştı. Biden da satışın onaylanması için ABD Kongresine çağrıda bulunmuştu.