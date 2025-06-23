ABD üslerine saldırı sinyali: Pentagon uranyumun izini kaybetti, Suriye ve Irak alarmda

Trump yönetiminin İran’ın nükleer tesislerini yok ettiğini açıklamasından bir gün sonra üst düzey yetkililer, İran’ın bombaya yakın uranyum stoklarının nerede olduğunu bilmediklerini itiraf etti.

ABD'li bir yetkili, İran yanlısı milis grupların Irak'taki Amerikan üslerine ve muhtemelen Suriye'ye yönelik saldırılar için hazırlık içinde olduğunu açıkladı. Ancak grupların şu ana kadar eylemlerini ertelediği, Iraklı yetkililerin ise bu saldırı planlarını önlemek için yoğun çaba harcadığı aktarıldı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Pazar günü Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında verdiği mesajlar, Washington-Tahran hattındaki tansiyonu bir kez daha yükseltmişti.

Amerikan istihbarat yetkilileri, İran destekli milislerin Irak’taki ABD üslerine saldırı hazırlığında olduğunu doğrularken, İran’ın nükleer programına dair belirsizlikler dikkat çekti.

"URANYUM NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

Başkan Trump'ın "İran’ın nükleer programı tamamen yok edildi" açıklamasının ardından konuşan üst düzey yetkililer, İran’ın bombaya yakın derecede zenginleştirdiği uranyum stoklarının akıbetinin bilinmediğini itiraf etti. Başkan Yardımcısı JD Vance, ABC'ye yaptığı açıklamada, "İran'ın elinde 9 ila 10 atom bombası yapmaya yetecek uranyum olabilir" dedi.

FORDO VE NATANZ TESİSLERİNE BÜYÜK HASAR

Amerikan B-2 bombardıman uçakları ve Tomahawk füzeleriyle hedef alınan Fordo yer altı uranyum zenginleştirme tesisinin uydu görüntüleri, tesiste büyük yıkım yaşandığını gösteriyor. Ancak İsrail analizlerine göre tesis tamamen yok edilmedi. Tahran’ın saldırı öncesi bölgeden ekipman ve 60% saflıktaki uranyumun büyük kısmını taşıdığı yönünde işaretler bulunuyor.

"YAKIT SAKLANDI VE TAŞINDI"

IAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, nükleer yakıtın İsfahan yakınlarında saklandığını ve İranlıların bu durumu gizlemediğini belirtti. Yakıtın küçük özel fıçılarla taşındığı iletildi.

NATANZ TESİSİNE NE OLDU?

Fordo kadar korunaklı olmayan Natanz tesisinde de büyük hasar meydana geldi. Elektrik sistemine yönelik saldırılar sonrası santrifüjlerin kontrolden çıktığı ve yok olduğu tahmin ediliyor. İran, Natanz’ın yerine daha derin bir yeraltı tesisi inşa etmeye başladı. Ancak tesis henüz uluslararası gözlemcilere açılmış değil.

İSTİHBARAT AÇIĞI BÜYÜYOR

Amerikan ve İsrailli yetkililer, İran'ın nükleer programının akıbetine dair ciddi bir istihbarat açığı olduğunu kabul etti.