ABD ve AB basınında övgüler yağdı! "Erdoğan geçen hafta üç jeopolitik zaferi bir araya getirdi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası sahnede yükselişi dünya basınının manşetlerine taşındı. Amerikan Newsweek, Erdoğan için 'dünyanın en güçlü isimlerinden biri' ifadesini kullanırken, Fransız ve Alman medyası Türkiye’nin diplomatik hamlelerini ve jeopolitik zaferlerini detaylı şekilde analiz etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin dış politikada attığı adımlar, dünya basınında geniş yankı bulmaya devam ediyor.

ABD merkezli Newsweek dergisi, Erdoğan için "dünyanın en güçlü isimlerinden biri" yorumunu yaparken; Fransız ve Alman medyası, Türkiye’nin dış politikadaki etkisini ve diplomatik hamlelerini öne çıkardı.

"ERDOĞAN DÜNYANIN EN GÜÇLÜ LİDERLERİNDEN BİRİ"

ABD merkezli Newsweek dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın küresel ölçekteki etkisine dikkat çekerek, “Erdoğan, dünyanın en güçlü isimlerinden biri oldu” değerlendirmesinde bulundu. Haberde, Türkiye'nin son dönemdeki diplomatik temaslarla uluslararası alanda yükselen bir aktör haline geldiği vurgulandı.

ÜÇ JEOPOLİTİK BAŞARIYA DİKKAT ÇEKİLDİ

Atlantic Council adlı Amerikan düşünce kuruluşu da, “Yükselen Türkiye için dikkat çekici bir hafta” başlıklı analizinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta üç jeopolitik başarıyı bir arada kazandığını belirtti. Bu başarılar arasında, ABD'nin Suriye yaptırımlarını kaldırması, terör örgütü PKK'nın fesih kararı ve Türkiye’nin Rusya-Ukrayna görüşmelerine ev sahipliği yapması gösterildi.

FRANSIZ MEDYASI: ERDOĞAN DİPLOMASİNİN MERKEZİNDE

Fransa’nın saygın dergilerinden Le Pèlerin, Erdoğan’ın yürüttüğü dış politikayı “diplomasinin merkezinde” yer almak olarak tanımladı. Yazıda, Erdoğan’ın Rusya ve Ukrayna'yı iki kez Türkiye’de bir araya getirmesi "sembolik olarak çok güçlü" şeklinde değerlendirildi.

AVRUPA'NIN TÜRKİYE YAKLAŞIMINDA DEĞİŞİM ÇAĞRISI

Bir diğer Fransız yayını olan Le Point, Avrupa'nın Türkiye'ye yönelik politikasında değişim gerekliliğine işaret etti. Analizde, “Fransa ve Avrupa, Türkiye’ye karşı daha gerçekçi bir yaklaşım benimsemeli” ifadelerine yer verildi. Türkiye’nin Suriye’deki rolü, yeni yönetimle kurduğu ilişkiler ve NATO içindeki stratejik konumu da analizde vurgulandı.

"TÜRKİYE NATO İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR MÜTTEFİK"

Avrupa basınındaki yorumlarda, Türkiye’nin sadece kriz çözüm süreçlerinde değil, aynı zamanda savunma alanında da belirleyici bir güç haline geldiği belirtildi. “Türkiye, yeniden silahlanmak zorunda kalan NATO için vazgeçilmez bir müttefik” ifadesiyle Ankara’nın rolüne dikkat çekildi.