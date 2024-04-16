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ABD ve İngiltere Yemen'de İran destekli güçleri hedef alıyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD ve İngiltere Yemen&#039;de İran destekli güçleri hedef alıyor!

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiliz güçlerinin ülkenin batısındaki Hudeyde kentini hedef aldığını duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiliz güçlerinin ülkenin batısındaki Hudeyde kentini hedef aldığını duyurdu.

ABD ve İngiltere'nin saldırısına ilişkin haber, Husilere ait El-Mesire televizyon kanalında yer aldı.Haberde ABD ve İngiltere'nin, Hudeyde’nin kuzeydoğusundaki Bacil bölgesine iki hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırının yol açtığı hasara ilişkin bilgi paylaşılmadı. Konuyla ilgili ABD veya İngiltere tarafıdan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere ait olduğunu iddia ettikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından birçok gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticaretinin güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir "deniz görev gücü" oluşturduğunu açıkladı.

ABD güçleri, bu süreçte Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları birkaç kez düşürdüğünü duyurdu.

Avrupa Birliği (AB), Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides misyonunu başlattı. İtalya ise 5 Mart'ta parlamento kararıyla bu misyona katıldı ve taktik komutayı üstlendi.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden gerçekleştiriliyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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