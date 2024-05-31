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ABD ve İngiltere İran destekli güçleri vurdu! Yemen'de ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD ve İngiltere İran destekli güçleri vurdu! Yemen&#039;de ölü ve yaralılar var

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD ve İngiltere Yemen'de İran destekli Husilere karşı saldırı düzenledi. Hudeyde'ye yapılan saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler Kızıldeniz'den geçen gemilere saldırılarını sürdürüyor. Husiler, bu hafta boyunca Kızıldeniz, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda ABD, İngiltere ve İsrail’e ait 10 gemiyi vurduklarını duyurdu. Açıklamanın ardından ABD ve İngiltere karşı saldırıya geçti.

CENTCOM'DAN AÇIKLAMA GELDİ

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İngiltere güçleriyle hem Yemen'de hem de Kızıldeniz'de Husi hedeflerine bir dizi saldırı başlattığını açıkladı.

ABD ve İngiltere İran destekli güçleri vurdu! Yemen'de ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Centcom, ABD ve İngiltere güçlerinin toplamda 13 Husi hedefini vurduğunu ve Yemenli grup tarafından kontrol edilen sekiz insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini belirtti.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre ise Yemen'in Hudeyde kentine de ABD ve İngiltere savaş uçakları hava saldırısı gerçekleştirdi. Husiler tarafından işletilen bir istasyon olan El Masirah TV'ye göre, saldırılarda bir kişi öldü ve birkaç kişi yaralandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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