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ABD ve İngiltere, Japonya'nın İsrail'i davet etmemesi üzerine Nagazaki'yi anma törenine katılmayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Japonya, ABD'nin Nagazaki'ye düzenlendiği atom bombası saldırısının 79. yılında anma töreni düzenliyor. ABD ve İngiltere,, Japonya'nın İsrail'i davet etmemesini gerekçe göstererek törene katılmayacaklarını bildirdi.

Japonya'da, Nagazaki Belediyesi tarafından atom bombalı saldırının yıl dönümü olan 9 Ağustos'ta düzenlenecek anma törenine İsrail'in davet edilmemesi nedeniyle İngiltere ve ABD'de de törene katılmayacağını bildirdi.

ABD VE İNGİLTERE'DEN İSRAİL KARARI

Japon basınında yer alan haberlere göre, ABD'nin Tokyo Büyükelçisi Rahm Israel Emanuel ve İngiltere'nin Tokyo Büyükelçisi Julia Longbottom, anma törenine katılmayacaklarını açıkladı.

Longbottom, Nagazaki yönetiminin İsrail'i davet etmemesi nedeniyle atom kurbanlarının anılacağı törene gitmeyeceğini belirtti.

ABD ve İngiltere, Japonya'nın İsrail'i davet etmemesi üzerine Nagazaki'yi anma törenine katılmayacak - 1. Resim

Hiroşima'daki törene katılan Longbottom, Rusya'nın aksine "İsrail'in kendini savunma hakkını kullandığını", İsrail'i Rusya ile bir tutmanın "yanıltıcı" olacağını savundu.

Emanuel de Hiroşima'daki törene katılmasına rağmen Nagazaki'deki törene katılmayacağını, "etkinliği siyasileştirmek istemediğini" ifade etti.

Nagazaki'deki anma törenine katılmayacak büyükelçilerin, üst düzey olmayan diplomatlar tarafından temsil edileceği kaydedildi.

ABD'nin Nagazaki'ye atom bombasıyla saldırısının yıl dönümü olan 9 Ağustos'taki anma törenine İsrail'in davet edilmeyeceği açıklanmıştı.

Nagazaki Belediye Başkanı Suzuki Şiro, Gazze'deki vahim insani durumun ve kamuoyunun saldırılara ilişkin protestolarının, anma törenini sekteye uğratabileceği endişesiyle bu kararı aldıklarını belirtmişti.

1945'TE NAGAZAKİ'NİN YÜZDE 90'I YIKILDI

ABD, 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya tarihin ilk atom bombasını atmış, kentin yüzde 90'ı yıkılmış, ilk anda 80 bin kişi yaşamını yitirmişti. Üç gün sonra da Nagazaki'ye atom bombası atılmış, burada da en az 40 bin kişinin ilk anda öldüğü belirtilmişti.

Atom bombasının sonraki etkileriyle de büyük çoğunluğu sivil olmak üzere yaklaşık 110 bin kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. İzleyen aylar ve senelerde radyasyona bağlı hastalıklardan bölgede ölümler devam etmişti.

ABD ve İngiltere, Japonya'nın İsrail'i davet etmemesi üzerine Nagazaki'yi anma törenine katılmayacak - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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