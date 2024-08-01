ABD ve İngiltere'den Al Jazeera gazetecisi İsmail El-Gul'u öldüren İsrail hakkında peş peşe açıklama

İsrail, Haniye'nin evinin yakınındaki gazetecilere saldırı düzenleyerek Al Jazeera muhabiri İsmail El-Gul ve kameramanı Rami el-Rifee'yi öldürdü. ABD ve İngiltere'den İsrail'in saldırıları hakkında açıklama geldi.

Netanyahu'nun emriyle Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren İsrail ordusu, Al Jazeera muhabiri İsmail El-Gul ve kameramanı Rami el-Rifee'yi öldürdü.

İngiltere ve ABD, gazetecileri katleden İsrail hakkında peş peşe açıklamalarda bulundu.

Al Jazeera ÇALIŞANI 2 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

Hamas lideri İsmail Haniye'yi yaptığı suikastle öldüren İsrail ordusu, daha sonra evin çevresindeki gazetecileri hedef aldı.

İsrail ordusu, Gazze'deki El-Şate kampında Hamas lideri İsmail Haniye'nin evinin yakınındaki gazetecilere saldırı düzenledi. Aralarında Al Jazeera muhabiri İsmail El-Gul'un da bulunduğu çok sayıda gazeteci öldürüldü. Saldırıda El-Gul'un kameramanı Rami el-Rifee de hayatını kaybetti.

ABD BÖLGEDEN BİLGİ ALACAK

ABD Dışişleri Bakanlığı, Al Jazeera görev yapan 2 gazetecinin İsrail tarafından öldürülmesiyle ilgili olarak bölge ülkelerindeki muhataplarıyla görüşerek daha fazla bilgi alacaklarını ve Gazze'de görev yapan gazetecilerin hedef alınmaması gerektiğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın brifinginde İsrail tarafından öldürülen 2 Al Jazeera çalışanına ilişkin soruları cevapladı.

Patel, söz konusu haberleri takip ettiklerini ve bu olaya ilişkin spesifik bilgilerinin olmadığını kaydederek, "Bu haberleri gördük ve detayları izliyoruz. Bölgedeki muhataplarımızdan olaya ilişkin ilave bilgi istedik." değerlendirmesini yaptı.

Patel ayrıca, Gazze'de görev yapan gazetecilerin hedef alınmaması gerektiğini ve bu husustaki hassasiyetlerini İsrail tarafına her zaman ilettiklerini de sözlerine ekledi.

Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İsrail saldırıları sonucu yıkılmış evinin görüntülerini almak için Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'na gitmişti.

Gazeteciler, Heniyye'nin yıkılmış evinin çekiminin ardından bölgeden ayrıldıkları sırada araçlarını hedef alan İHA saldırısında hayatlarını kaybetmişti.

İNGİLTERE: İSRAİL, GAZETECİLERİN GÖREVLERİNİ GÜVENLİ ŞEKİLDE YÜRÜTMELERİNİ SAĞLAMALIDIR

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, gazetecilerin görevlerini güvenli şekilde yapabilmelerini sağlaması gerektiğini bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü, Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi'nin İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama yaptı.

AA muhabirinin konuya ilişkin sorusuna verilen cevapta, "Uluslararası insancıl hukuk, çatışma alanlarında görev yapan gazetecilere koruma sağlıyor. İsrail, gazetecilerin görevlerini güvenli şekilde yürütmelerini sağlamalıdır." ifadeleri yer aldı.

Al Jazeera muhabiri Gul ve kameraman Rifi, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İsrail saldırıları sonucu yıkılmış evinin görüntülerini almak için Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'na gitmişti.

Gazeteciler, Heniyye'nin yıkılmış evinin çekiminin ardından bölgeden ayrıldıkları sırada araçlarını hedef alan İHA saldırısında hayatını kaybetmişti.

New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) 31 Temmuz itibarıyla Gazze'de öldürülen gazeteci sayısının 111 olduğunu belirtirken, Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi, 7 Ekim'den bu yana öldürülen gazeteci sayısını 165 olarak açıklamıştı.