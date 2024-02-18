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    • Haberler > Dünya > ABD Yemen'de 5 noktaya saldırı! İran destekli hedefler bombalandı

    ABD Yemen'de 5 noktaya saldırı! İran destekli hedefler bombalandı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    ABD Yemen&#039;de 5 noktaya saldırı! İran destekli hedefler bombalandı
    ABD, Yemen, Husiler, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen’deki İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelere 5 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

    ABD, Kızıldeniz'de Husilere karşı saldırılarına devam ediyor. Ticaret yollarını kesen Husilere ait Yemen'de 5 bölgeye hava saldırısı düzenlendi. Saldırıyı, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), duyurdu.

    HUSİLERE AİT 5 NOKTAYA SALDIRI

    ABD, Yemen’deki İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgeleri vurmaya devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün Yemen saatiyle 15.00 ile 20.00 saatleri arasında Yemen’deki İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelere 5 hava saldırısı düzenlediği belirtti.

    İNSANSIZ SUALTI ARACI İMHA EDİLDİ

    3 gemisavar seyir füzesinin, 1 insansız sualtı aracının ve 1 insansız deniz aracının imha edildiği aktarıldı.

    Açıklamada, 23 Ekim’den bu yana Husilere ait ilk insansız sualtı aracının tespit edildiği belirtilerek, “CENTCOM, Yemen'in Husilerin kontrolündeki bölgelerinde gemisavar seyir füzeleri, insansız su altı aracı ve insansız deniz aracını tespit etti ve bunların bölgedeki ABD Donanması gemileri ve ticari gemiler için yakın bir tehdit oluşturduğunu belirledi. Bu eylemler seyrüsefer özgürlüğünü koruyacak ve uluslararası suları ABD Donanması ve ticaret gemileri için daha güvenli ve emniyetli hale getirecektir” denildi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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