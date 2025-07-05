ABD’de 4 Temmuz kutlamaları kana bulandı! Silahlı saldırgan ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Amerika Birleşik Devletleri’nde Bağımsızlık Günü kutlamaları kanlı sona erdi! Indianapolis’te düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, altısı yaralandı. Ölen ve yaralananlar arasında çocukların da olduğu açıklandı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Indianapolis kentinde Bağımsızlık Günü kutlamalarının ardından silahlı saldırı meydana geldi. Polis, Cumartesi günü erken saatlerde gerçekleşen olayda bir kişinin öldüğünü, altı kişinin de yaralandığını duyurdu.

ÇOCUKLAR DA KURBANLAR ARASINDA

Indianapolis Polis Operasyon Şefi Yardımcısı Tanya Terry, saldırının yerel saatle 01.27’de polis ekiplerinin bir kargaşayı incelediği sırada başladığını açıkladı. Bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirten Terry, yaralanan beş kişinin hastaneye kaldırıldığını, altıncı yaralının ise durumunun stabil olduğunu bildirdi.

Terry ayrıca, ölen kişi de dahil olmak üzere kurbanlardan üçünün çocuk olduğunu söyledi ancak yaşları veya durumları hakkında daha fazla detay vermedi.

ŞEHİR MERKEZİNDE KAOS: ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri olay yerinde çok sayıda ateşli silah ele geçirirken, yaklaşık yedi kişiyi sorgulamak üzere gözaltına aldı.

Indianapolis Polis Şefi Chris Bailey, şehir merkezinde özellikle gençlerin karıştığı bu tür şiddet olaylarını sert bir dille eleştirdi. "Bu gece bir çocuk öldü. Bu kabul edilemez" diyen Bailey, anne babalara sert uyarıda bulundu.

"ÇOCUKLARINIZIN BEKÇİSİ BİZ DEĞİLİZ"

Bailey, "Biz sizin çocuklarınızın bekçisi değiliz. Sizsiniz. Ebeveynler ve veliler adım atmalı" dedi. Şef, gece boyunca yaklaşık 20 tutuklama yapıldığını ve reşit olmayanlardan "pantolonun önüne doldurulmuş bir saldırı tüfeği" dahil çeşitli silahlar ele geçirildiğini söyledi.

Binlerce kişinin havai fişek gösterileri için şehir merkezine geldiğini ve sorunsuz ayrıldığını belirten Bailey, diğer grupların ise kalarak "sorun çıkardığını" ifade etti.

ABD'DE SİLAHLI ŞİDDET SINIR TANIMIYOR

Indianapolis şehir merkezinde kısa sürede yaşanan ikinci silahlı olay olarak kayda geçti.

Amerika Birleşik Devletleri’nde ateşli silah şiddeti endişe verici boyutlara ulaşmış durumda. Silah Şiddeti Arşivi verilerine göre 2025 yılı başından bu yana ülkede dört veya daha fazla kişinin vurulduğu en az 189 kitlesel silahlı saldırı yaşandı.

ABD’de geniş çaplı silah kontrolüne yönelik kamuoyu desteğine rağmen birçok eyalette silah satın almanın önünde çok az yasal engel bulunuyor.