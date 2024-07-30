ABD'de 94 noktada yangın çıktı! California tarihinin en büyük 6. yangını dev alanı küle çevirdi

ABD'nin birçok eyaletinde çıkan orman yangınları devam ediyor. 94 farklı noktada yangın çıktığı belirtirken, sadece yüzde 12'sinin kontrol altına alınabildiği belirtildi. California'daki alevlerin ise eyalet tarihindeki en büyük 6. yangına sebep olduğu ifade edildi.

ABD'nin batı eyaletlerinde 94 farklı bölgede etkili olan orman yangınında 843 bin hektardan fazla ormanlık alan kül oldu. Amerika’nın Sesi Radyosunun haberine göre, Oregon, Washington, Nevada, Idaho, Utah ve California eyaletlerindeki 94 ormanda başlayan yangınlar sürüyor.

ABD'de 94 farklı bölgede etkili olan yangınlar, 843 bin hektardan fazla ormanlık alanın yanmasına neden oldu. Oregon eyaletinin doğusundaki 117 bin hektarlık alanı kül eden "Durkee Yangını" için ulusal muhafızlar görevlendirilirken, yangının sadece yüzde 49'u kontrol altına alındı.

Utah eyaletinde ise 21 Temmuz'dan bu yana 88 yeni yangın başlarken, bunların yüzde 44'ü insan kaynaklı olarak kayıtlara geçti. Beyaz Saray'ın X'teki hesabından yapılan açıklamada, ABD yönetiminin yangın söndürme çalışmaları için kaynaklarını seferber ettiği duyuruldu.

YANGINLARIN YALNIZCA YÜZDE 12'Sİ KONTROL ALTINA ALINDI

Çok sayıda yapıyı tahrip eden ve binlerce kişinin bölgeden tahliye edilmesine yol açan yangınların yalnızca yüzde 12'si kontrol altına alındı.

Ülke genelindeki yangınlarla mücadele kapsamında 27 binden fazla itfaiyeci ve destek personeli de görevlendirildi. California eyaletinin kuzeyindeki Chico kenti yakınlarında etkili olan "Park Yangını" nedeniyle 370 bin dönümden fazla ormanlık alan kül olmuştu. Park Yangını, "California eyaletindeki en büyük 6. yangın" olarak kayıtlara geçmişti.

CALİFORNİA TARİHİNİN EN BÜYÜK 6. ORMAN YANGINI

ABD'de California eyalet tarihinin en büyük 6. orman yangını olarak kayıtlara geçen “Park” yangında şu ana kadar 373 bin 357 dönümlük alan kül oldu. Alevlerle mücadele sürüyor.

ABD, orman yangınlarıyla boğuşuyor. California eyaletinin kuzeyindeki Butte County'de 24 Temmuz Çarşamba günü günü çıkan “Park” yangını giderek yayılıyor. California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı (CAL FIRE) verilerine göre “Park yangını”, eyalet tarihinin en büyük 6. orman yangını oldu. Alevler şu ana kadar 373 bin 357 dönümlük alanı küle çevirdi. Cuma gününden pazar gününe kadar 2 kat büyüyen yangın nedeniyle 4 bölgede en az 114 yapı kullanılamaz hale geldi. Yangının yalnızca yüzde 14'ü kontrol altına alınabildi. Söndürme çalışmaları binlerce itfaiyecinin katılımıyla sürüyor.

YANGINI BAŞLATMAKLA SUÇLANAN ŞAHIS MAHKEMEYE ÇIKTI

Öte yandan yangını çıkarmakla suçlanan ve perşembe günü tutuklanan 42 yaşındaki Ronnie Dean Stout, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma 1 Ağustos Perşembe gününe ertelendi. Sabıkalı olduğu belirtilen Stout'un daha önce 2 kere cezaevine girdiği öğrenildi.