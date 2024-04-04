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Haberler > Dünya > ABD'de akılalmaz kamyon kazası! 25 binden fazla somon balığı can verdi

ABD'de akılalmaz kamyon kazası! 25 binden fazla somon balığı can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD&#039;de akılalmaz kamyon kazası! 25 binden fazla somon balığı can verdi

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'de geçtiğimiz hafta elim bir kaza meydana geldi. Oregon eyaletinde 102 bin somon balığı taşıyan kamyon, dere yatağına çarparak devrildi. Kaza sonucu on binlerce yavru somon suya dökülürken, 25 binden fazla balık da ölüverdi.

ABD'de 100 bini aşkın somon balığı taşıyan kamyon kaza yaparak devrildi.

Dere yatağına çarpan kamyondaki balıkların başına gelenlerse hayvanseverleri derinden etkiledi.

25 BİNDEN FAZLA SOMON CAN VERDİ

Kamyonun dere yatağında devrilmesi sonucu gerçekleşen kazada 25 binden fazla somon balığı oracıkta öldü.

ABD'de akıl almaz kamyon kazası! 25 binden fazla somon balığı telef oldu - 1. Resim

ON BİNLERCE SOMON DEREYE DÖKÜLDÜ

Kazada yaklaşık 77 bin balığın suya döküldüğü belirtildi.

Somon balıklarının ölmesi, hayvanseverler tarafından üzüntüyle karşılandı.

BALIKLAR SOMON ÇİFTLİĞİNE GÖTÜRÜLÜYORDU

Türleri kral somon olarak geçen genç Chinook somonlarının, şehrin kuzeyindeki Ayna Kuluçka Çiftliğinden Imnaha Nehri'ne götürüldüğü öğrenildi.

Somonlar, devletin kuluçkahanelerinde yetiştirilip kendi sularına bırakılıyor.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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