ABD'de akılalmaz kamyon kazası! 25 binden fazla somon balığı can verdi

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Nisan 2024 10:27 - Güncelleme: 4 Nisan 2024 10:38 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

ABD'de geçtiğimiz hafta elim bir kaza meydana geldi. Oregon eyaletinde 102 bin somon balığı taşıyan kamyon, dere yatağına çarparak devrildi. Kaza sonucu on binlerce yavru somon suya dökülürken, 25 binden fazla balık da ölüverdi.