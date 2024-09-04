ABD'de bir liseye silahlı saldırı! Polis ekipleri bölgeyi kuşattı

ABD'nin Georgia eyaletindeki bir lisede silah seslerinin duyulması üzerine polis müdahale etti. Olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, polisin aktif olarak incelemeleri sürdürdüğü ifade edildi.

ABD'nin Georgia eyaletindeki bir lisede silah seslerinin duyulması üzerine güvenlik güçleri etrafta geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yerel kaynaklara göre, eyaletin Winder şehrindeki Apalachee Lisesi'nde yerel saatle 11.30 sularında silah sesleri duyuldu.

Bunun üzerine okula intikal eden polis ekipleri, çevrede giriş çıkışları kapattı.

Olay yerinden paylaşılan videolarda, polis ve itfaiye araçları ile en az 5 ambulansın okul civarında beklediği, bir yaralının da ambulans helikopteri tarafından hastaneye kaldırıldığı görüldü.

Spor sahasında toplanan öğrenciler kontrollü şekilde ailelerine teslim edilirken, yerel hastane kaynakları, CNN'e silahla yaralanan bazı kişilerin hastaneye geldiği bilgisini paylaştı.

Resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmazken, polisin olay yerinde aktif olarak incelemeleri sürdürdüğü kaydedildi.