ABD'nin Iowa eyaletinde ordu, patlama riski taşıyan yaklaşık 5 tonluk patlayıcı maddenin imhası için harekete geçti. 68 varilin kontrollü şekilde imha edilmesi öncesinde havaya yayılabilecek zehirli kurşun parçacıkları endişeye yol açarken, bölge sakinlerine tahliye çağrısı yapıldı.

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ABD'nin Iowa eyaletindeki Middletown bölgesinde, uzun süredir depolanan ve zamanla tehlikeli hale gelen patlayıcıların imhası için hazırlıklar tamamlandı. Iowa Ordu Mühimmat Fabrikası'nda yaklaşık 4,4 ton kurşun azit içeren 68 varilin, kontrollü bir patlamayla imha edilmesine karar verildi. Operasyon öncesinde çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, bölge halkından evlerini terk etmeleri istendi.

ABD'de büyük hazırlık! 5 tonluk patlayıcı için düğmeye basıldı, bölgeye acil tahliye çağrısı

MAHKEMEDEN ONAY ÇIKTI

ABD Ordusu Vekili Adam Telle, pazartesi gecesi yaptığı açıklamada, Sekizinci Bölge Temyiz Mahkemesinin imha operasyonuna devam edilmesine onay verdiğini duyurdu. Telle, X hesabından yaptığı paylaşımda, ordunun 2009 yılında Iowa Ordu Mühimmat Fabrikası'na yerleştirilen patlayıcıları imha etmesine izin verildiğini belirtti.

ABD'de büyük hazırlık! 5 tonluk patlayıcı için düğmeye basıldı, bölgeye acil tahliye çağrısı

FEDERAL KURUMLARIN DESTEĞİYLE YÜRÜTÜLECEK

Operasyonun Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) dahil olmak üzere federal kurumların desteğiyle yürütüleceğini aktaran Telle, patlamanın tahmin edilen rüzgar koşulları dikkate alınarak çarşamba sabahı (Türkiye saatiyle 18.00 sularında) gerçekleştirileceğini bildirdi. Telle, imha işlemini kapsamlı önlemler altında ve dikkatle kontrol edilen bir operasyon olarak nitelendirdi.

ABD'de büyük hazırlık! 5 tonluk patlayıcı için düğmeye basıldı, bölgeye acil tahliye çağrısı

İmha kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın operasyonun durdurulması yönündeki talimatının ardından geldi. Trump, bozulan patlayıcıların müdahale edilmediği takdirde kendiliğinden infilak edebileceği uyarısında bulunmuş, operasyonun durdurulması halinde yaşanabilecek can kaybı ve hasardan Iowa'nın yeni Valisi Rob Sand'ı sorumlu tutmuştu.

ABD'de büyük hazırlık! 5 tonluk patlayıcı için düğmeye basıldı, bölgeye acil tahliye çağrısı

ÇEVRECİLER TEPKİLİ

Öte yandan çevre örgütleri, ordunun patlayıcıları imha etmek için alternatif yöntemleri yeterince değerlendirmediğini savunarak dava açmıştı. Yerel halk, çevre aktivistleri ve araştırmacılar da patlama sırasında havaya kurşun parçacıklarının yayılabileceği endişesini dile getirdi. Kamu yayın kuruluşu PBS'ye göre, bölge sakinleri ayrıca operasyonun muhtemel çevresel etkileri konusunda yeterli bilgilendirme yapılmamasına tepki gösterdi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: HABER MERKEZİ

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