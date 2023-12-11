ABD’de çarpıcı Gazze anketi: Biden’ın barış söylemi, inandırıcılığı kaybediyor

11 Aralık 2023 11:28 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 11:57

Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki katliamları devam ederken saldırılara tam destek veren ABD’de dikkat çeken bir anket paylaşıldı. CBS News, 6-8 Aralık'ta 2 bin 144 ABD'li yetişkin katılımcıyla bir anket gerçekleştirdi. Ankete katılanların yüzde 34'ü ABD hükümetinin eylemlerinin Gazze'yle ilgili barışa hizmet etmediğini, yüzde 20'si barışçıl bir çözüme yaklaştırdığını düşündüklerini ifade etti.

ABD’DE HALKIN YARISI BİDEN’INI POLİTİKALARINI ONAYLAMIYOR

Biden hükümetinin eylemlerinin bir etkisi olmadığını düşünenler ise katılımcıların yüzde 46'sını oluşturdu. Ankete katılanların yüzde 61'i Başkan Biden'ın "İsrail-Hamas savaşını ele alış şeklini" onaylamadığını söyledi. Bu tutum farklı yaş gruplarından gelen cevaplarda değişiklik gösterdi. 30-44 yaş aralığındaki katılımcıların yüzde 68'i Biden'ın eylemlerini onaylamazken, bu durum 45-64 yaş aralığında yüzde 63, 65 yaş üstünde yüzde 60 ve 18-29 yaş aralığında yüzde 50 olarak gözlemlendi.

BİDEN’IN İSRAİL DESTEĞİ

Yine ankete katılanların çoğu, Biden'ın ABD'de gerçekleşen Filistin yanlısı protestolara yönelik yaklaşımı hakkında yorum yapmamayı tercih ederken, bu protestoları kınamasını isteyenlerin sayısının desteklemesini isteyenlerden fazla olduğu belirtildi.

Biden'ın İsrail'e yönelik yaklaşımının Demokrat Parti içinde de giderek artan farklılıklara yol açtığı kaydedildi.

DEMOKRATLAR BİDEN’DAN MEMNUN DEĞİL

Öte yandan ABD'de Donald Trump'ın önde olduğunu gösteren yeni bir anket sonucu yayınlandı. Wall Street Journal gazetesinin anketine göre, Trump, yüzde 47 oy oranının sahibi olurken, bu oran Biden için yüzde 43 olarak gerçekleşti. Bu sonucun, Trump'ın, başa baş yarışta ilk kez arayı açtığının bir göstergesi olduğuna dikkat çekildi.

Söz konusu anketin sonuçlarını paylaşan Wall Street Journal, rakamların, pek çok Demokrat'ın şu anda Biden'dan memnun olmadığını gösterdiğinin altını çizdi.