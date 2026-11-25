ABD’nin Iowa eyaletinde, yaklaşık 20 yıldır depoda tutulan 5 ton kurşun azit, patlama riski nedeniyle kontrollü şekilde imha edildi. Patlama öncesinde çevredeki 8 kilometrelik alanda tahliye çağrısı yapılırken, kimyasal toz bulutunun nehir yönüne ilerlemesi bekleniyor.

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ABD'nin Iowa eyaletindeki orduya ait mühimmat fabrikasında bulunan yaklaşık 5 ton kurşun azit stoku kontrollü patlamayla imha edildi.

Middletown bölgesindeki Iowa Ordu Mühimmat Fabrikası’nda gerçekleştirilen imha işlemi, mühimmatın çevresel etkileri nedeniyle bir süredir tartışma konusu oluyordu.

Ordu yetkilileri, yaklaşık 20 yıldır depoda tutulan kurşun azitin sıcaklıkların düşmesiyle bozulduğunu ve plansız şekilde infilak etme riski taşıdığını açıklamıştı. Bunun üzerine mühimmat sabah saatlerinde kontrollü olarak patlatıldı.

Patlamanın ardından Yarbay Orlandon Howard, ABC News’e yaptığı açıklamada, imha işleminin başarılı olduğunu gösteren ilk bulguların elde edildiğini belirtti. Howard, değerlendirmelerin sürdüğünü ve kısa süre içinde yeni bir bilgilendirme yapılacağını söyledi.

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8 KİLOMETRELİK ALANDA TAHLİYE ÇAĞRISI

Patlama öncesinde hükümet yetkilileri, havadaki kurşun tozuna maruz kalınmaması için tesisin 8 kilometre çevresindeki sakinlerden bölgeyi tahliye etmelerini istedi.

Çevresel etkileri azaltmak amacıyla mühimmatın bulunduğu sığınakların çevresi iki katlı kum bariyerleriyle kapatıldı. Kurşun tozunu emmek için balistik jel ve köpüklerden de yararlanıldı.

Patlama sonrasında oluşan kimyasal toz bulutunun rüzgarın etkisiyle Missouri ve Mississippi Nehri yönüne ilerlemesinin beklendiği ifade edildi.

KURŞUN AZİT NE İÇİN KULLANILIYOR?

Kurşun azit, patlayıcı kapsüllerde ve ateşleyicilerde, daha büyük patlayıcı yüklerini harekete geçirmek amacıyla kullanılan hassas bir bileşik olarak biliniyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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