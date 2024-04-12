ABD'de dikkat çeken anket: 'Biden ve Trump'ın yarardan çok zararı var'

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 12 Nisan 2024 11:51 - Güncelleme: 12 Nisan 2024 11:54 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

ABD'liler mevcut Başkan Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump yönetimini değerlendirdi. Ankete katılanların yarısından fazlası, Biden'ın hayat pahalılığı ve göç konularında ülkeye zarar verdiğini söylerken Trump'ın ise seçme ve seçilme hakkı, seçim güvenliği, dış ilişkiler ve iklim değişikliği konularında ülkeye zarar verdiğini ifade etti.