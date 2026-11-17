ABD'de televizyon ve radyo yayınlarında ülke çapında acil durum uyarı sistemi testi gerçekleştirilecek. Son dönemde iletişim ve hava trafiği sistemlerinde yaşanan teknik aksaklıkların ardından yapılacak test kapsamında, yayınlar geçici olarak kesilerek vatandaşlara aynı anda uyarı mesajı iletilecek.

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ABD'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren ülke çapındaki acil durum uyarı sistemi testi için hazırlıklar tamamlandı. Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) ile Federal İletişim Komisyonu (FCC), 17 Kasım'da Acil Durum Uyarı Sistemi'nin (EAS) ulusal ölçekte test edilmesini planladı.

Test sırasında televizyon ve radyo yayınları geçici olarak kesilecek. İzleyiciler ve dinleyiciler, bunun gerçek bir acil durum olmadığını açıklayan test mesajıyla karşılaşacak.

ABD'de ekranlar aynı anda kesilecek! Milyonlarca kişiye acil durum mesajı gönderiliyor

ABD'DE TELEVİZYON VE RADYOLARDA AYNI UYARI

FCC'nin yayımladığı resmî duyuruya göre test, ABD Doğu saatiyle 14.20'de, Türkiye saatiyle 22.20'de gerçekleştirilecek.

Uygulama kapsamında acil durum mesajlarının ülke genelindeki yayın kuruluşlarına ulaştırılması ve sistemin muhtemel kriz sırasında nasıl çalıştığının kontrol edilmesi amaçlanıyor.

ABD'de son dönemde hava trafiği iletişimi ve çeşitli dijital hizmetlerde yaşanan teknik sorunlar gündeme gelmişti.

ABD'de ekranlar aynı anda kesilecek! Milyonlarca kişiye acil durum mesajı gönderiliyor

Fakat FCC'nin açıklamasına göre test kararı 16 Eylül'de duyuruldu. Dolayısıyla uygulamanın son dönemde yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle kararlaştırıldığına ilişkin resmî bir bilgi bulunmuyor.

Testin planlanan tarihte gerçekleştirilememesi ihtimaline karşı 3 Aralık 2026 tarihi de kayıtlara geçti.

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