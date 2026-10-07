ABD'de eski CIA görevlisinden milyonlarca dolarlık vurgun! 'İş masrafı' deyip devleti dolandırmış

ABD'de eski CIA görevlisi David Rush hakkında yürütülen soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Evine düzenlenen baskında 298 altın külçesi, 2 milyon dolar nakit ve 35 lüks saat bulunan Rush'ın ayrıca gizli bilgileri yetkisi olmayan yabancı bir yetkiliye verdiği tespit edildi.

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ABD'deki evine düzenlenen baskında 40 milyon dolar değerinde altın külçe, milyonlarca dolar nakit para ve lüks saatler bulunan eski CIA görevlisi David Rush'ın ABD hükümetini dolandırdığı ortaya çıktı.

BBC’de yer alan habere göre 49 yaşındaki Rush, ABD hükümetini yaklaşık 200 milyon dolar dolandırdığını ve gizli bilgileri yabancı bir hükümet yetkilisine verdiğini kabul etti. Eski görevlinin evinden yüzlerce altın külçesi ve milyonlarca dolar nakit çıkmıştı.

LÜKS GAYRİMENKULLERE ÖZEL MİMARLAR TUTMUŞ

Mahkemeye sunulan anlaşma dosyasına göre Rush, Güney Florida'da lüks gayrimenkuller satın almak için gerçekte var olmayan gizli bir program oluşturdu. Daha sonra bu mülkleri kişisel kazanç elde etmek amacıyla satmayı planladı. Kamu kaynaklarını kullanarak aldığı mülklerden biri için iç mimar tuttuğu ve 40 bin dolarlık mutfak aletleri satın aldığı belirtildi.

Kaynak: BBC

“İŞ MASRAFI” DEYİP MİLYONLARCA DOLAR VURGUN YAPMIŞ

FBI müfettişleri, Rush'ın Kasım 2025 ile Mart 2026 arasında iş masrafları gerekçesiyle büyük miktarda döviz ve on milyonlarca dolar değerinde altın külçesi talep ettiğini tespit etti. Ocak 2026'da ise 45 milyon dolarlık bir para transferi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

300’E YAKIN KÜLÇE ÇIKTI

Rush'ın evine yapılan baskında yaklaşık 40 milyon dolar değerinde 298 altın külçesinin yanı sıra 2 milyon dolar nakit ve 35 lüks saat bulundu. Savcılar, Rush'ın kamu parasını kolayca alınıp satılabilen değerli varlıklara dönüştürdüğünü ve parayı gizlemeye çalıştığına dair güçlü kanıtlar bulunduğunu açıkladı.

Öte yandan söz konusu davada Rush'ın, gizli bir kaynağın varlığı ve kimliğiyle ilgili bilgileri, bu bilgileri almaya yetkisi olmayan yabancı bir hükümet yetkilisine verdiği belirtildi. Savcılara göre bu durum, hem insan kaynağının hem de onunla çalışan ABD'li görevlilerin hayatını tehlikeye atabilecek nitelikteydi.

Kaynak: BBC

ABD medyasına göre Rush, daha önce CIA'in yüksek teknoloji casusluk araçları geliştiren Bilim ve Teknoloji Direktörlüğünde üst düzey bir yönetici olarak görev yapıyordu.

Suçunu kabul eden Rush, devlete tazminat ödemeyi ve dolandırıcılıkla bağlantılı mal varlıklarını teslim etmeyi kabul etti. Yaklaşık 39 milyon dolar, 35 lüks saat ve iki lüks aracın yanı sıra diğer varlıklarına da el konulacak.

Rush'ın cezası federal hakim tarafından daha sonra belirlenecek. Elektronik dolandırıcılık suçunun azami cezası 20 yıl hapis olarak öngörülüyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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