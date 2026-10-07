Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Japonya'yı karıştıran cinayet sonrası flaş gelişme: ABD askerlerine sokağa çıkma yasağı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Japonya'yı karıştıran cinayet sonrası flaş gelişme: ABD askerlerine sokağa çıkma yasağı
Başlık ResmiJaponyayı karıştıran cinayet sonrası flaş gelişme: ABD askerlerine sokağa çıkma yasağı

Japonya'nın Okinawa eyaletinde görev yapan ABD askerlerine, bir ABD deniz piyadesinin Japon kadını öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından bir ay süreyle gece sokağa çıkma yasağı getirileceği bildirildi.

Kaydet
|

Kyodo ajansının haberine göre, ABD'nin Japonya'daki Kuvvetleri Okinawa Bölge Koordinatörü Korgeneral Benjamin Watson, yaptığı açıklamada, Okinawa'daki ABD askerlerinin cuma gününden itibaren bir ay boyunca gece yarısı ile 05.00 arasında sokağa çıkamayacağını belirtti. Watson, ayrıca tüm ABD askeri personelinin bugün öğle saatlerinden itibaren 48 saatlik operasyonel ara uygulayacağını açıkladı.

ÜS DIŞINA ÇIKMALARI YASAK

Bu süre boyunca askerlerin üs dışına çıkmasına izin verilmeyeceğini dile getiren Watson, üs içinde ve dışında alkol tüketiminin de tamamen yasaklanacağını söyledi.

Japonyayı karıştıran cinayet sonrası flaş gelişme: ABD askerlerine sokağa çıkma yasağı
Başlık ResmiJaponyayı karıştıran cinayet sonrası flaş gelişme: ABD askerlerine sokağa çıkma yasağı

NE OLMUŞTU?

Okinawa eyaletinde, 3 Ekim'de, 20 yaşındaki ABD Deniz Piyadesi Devin Ballard, bir kadını öldürdüğü ve eşyalarını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Olay, ABD askeri üslerinin büyük bölümüne ev sahipliği yapan Okinawa'da tepkiye yol açmıştı.

Okinawa, Japonya'daki ABD askeri tesislerinin büyük bölümüne ev sahipliği yaparken, geçmişte ABD askerlerinin karıştığı suçlar Ada sakinlerinin tepkisine neden olmuştu. Son olay, eyaletteki ABD askeri üssünün yerinin değiştirilmesine yönelik inşaat çalışmalarının yerel halkın süregelen itirazlarına rağmen devam ettiği bir dönemde yaşandı.

ÖNERİLEN HABERLER
Japonya
DÜNYA

Japonya'yı karıştıran olay! ABD'li deniz piyadesi Japon kadını öldürüp gasbetmiş

Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.