Japonya'yı karıştıran cinayet sonrası flaş gelişme: ABD askerlerine sokağa çıkma yasağı

Japonya'nın Okinawa eyaletinde görev yapan ABD askerlerine, bir ABD deniz piyadesinin Japon kadını öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınmasının ardından bir ay süreyle gece sokağa çıkma yasağı getirileceği bildirildi.

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Kyodo ajansının haberine göre, ABD'nin Japonya'daki Kuvvetleri Okinawa Bölge Koordinatörü Korgeneral Benjamin Watson, yaptığı açıklamada, Okinawa'daki ABD askerlerinin cuma gününden itibaren bir ay boyunca gece yarısı ile 05.00 arasında sokağa çıkamayacağını belirtti. Watson, ayrıca tüm ABD askeri personelinin bugün öğle saatlerinden itibaren 48 saatlik operasyonel ara uygulayacağını açıkladı.

ÜS DIŞINA ÇIKMALARI YASAK

Bu süre boyunca askerlerin üs dışına çıkmasına izin verilmeyeceğini dile getiren Watson, üs içinde ve dışında alkol tüketiminin de tamamen yasaklanacağını söyledi.

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NE OLMUŞTU?

Okinawa eyaletinde, 3 Ekim'de, 20 yaşındaki ABD Deniz Piyadesi Devin Ballard, bir kadını öldürdüğü ve eşyalarını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Olay, ABD askeri üslerinin büyük bölümüne ev sahipliği yapan Okinawa'da tepkiye yol açmıştı.

Okinawa, Japonya'daki ABD askeri tesislerinin büyük bölümüne ev sahipliği yaparken, geçmişte ABD askerlerinin karıştığı suçlar Ada sakinlerinin tepkisine neden olmuştu. Son olay, eyaletteki ABD askeri üssünün yerinin değiştirilmesine yönelik inşaat çalışmalarının yerel halkın süregelen itirazlarına rağmen devam ettiği bir dönemde yaşandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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