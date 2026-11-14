ABD'de felaketler bitmiyor! Bomba tehdidi sonrası binlerce kişiyi ilgilendiren tahliye kararı

ABD'de hava trafik kontrol sistemlerindeki arızanın yol açtığı uçuş krizinin ardından bu kez Illinois eyaletinden bomba alarmı geldi. Peoria kentindeki bir etanol ve alkol üretim tesisine yönelik bomba tehdidi üzerine polis harekete geçti. Tesisin yaklaşık 1,6 kilometre çevresinde zorunlu tahliye kararı alındı.

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ABD'nin Illinois eyaletindeki Peoria kentinde bulunan BioUrja Renewables tesisine yönelik bomba tehdidi üzerine bölgede güvenlik alarmı verildi.

Polis, Peoria ve komşu East Peoria kentlerinin bazı bölgelerinde zorunlu tahliye kararı aldı.

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1,6 KİLOMETRELİK ALAN BOŞALTILIYOR

Yetkililer, BioUrja Renewables tesisinin bir mil, yani yaklaşık 1,6 kilometre çevresindeki ev ve iş yerlerinin ikinci bir duyuruya kadar boşaltılmasını emretti.

Peoria polisi, tahliye kararının güvenlik amacıyla alındığını açıklayarak "Polis memurları ve acil durum ekipleri tehdidi araştırırken tahliye kararı tamamen tedbir amacıyla uygulanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Polis, tehdidin gerçek olup olmadığını belirlemek için tesiste kapsamlı arama ve inceleme başlatıldığını da paylaştı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN ACİL ÇAĞRI

East Peoria Belediye Başkanı John Kahl, tehdidin ciddiye alındığını belirterek "Ciddiye alınması gereken bir tehdit var ve şehir bunu ciddiye alıyor" dedi.

Peoria Belediye Başkanı Rita Ali ise bölge sakinlerine tahliye çağrısında bulundu.

Ali, "Bunun güvenilir bir tehdit olarak ele alınması gerekiyor. Bir millik bölge içindeki herkesten tahliye olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Tahliye edilen vatandaşlar için Peoria kentindeki Manual Academy binası geçici sığınma noktası olarak belirlendi.

Şüpheli paketin içeriğine ve bomba tehdidinin kaynağına ilişkin soruşturma sürüyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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