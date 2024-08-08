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Haberler > Dünya > ABD'de Kamala Harris Başkan seçilirse İsrail'e silah göndermeye devam edecek

ABD'de Kamala Harris Başkan seçilirse İsrail'e silah göndermeye devam edecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
ABD&#039;de Kamala Harris Başkan seçilirse İsrail&#039;e silah göndermeye devam edecek

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak olan Başkanlık seçiminde Trump ile yarışacak olan Kamala Harris'in kazanması durumunda İsrail'e silah sevkiyatının devam edeceği bildirildi. Dış politika danışmanı Phil Gordon, "İsrail'e yönelik bir silah ambargosunu desteklemiyor" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in dış politika danışmanı Phil Gordon, Harris'in Gazze'deki sivillerin korunması için çalışmaya devam edeceğini ancak İsrail'e yönelik bir silah ambargosunu desteklemediğini açıkladı.

ABD başkanlık yarışında Demokratların başkan adayı olan Harris'in dış politika danışmanı Gordon, konuyla ilgili medyaya yansıyan tartışmalara ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

ABD'de Kamala Harris Başkan seçilirse İsrail'e silah göndermeye devam edecek - 1. Resim

İSRAİL'E SİLAH SEVKİYATI DEVAM EDECEK

Gordon, "Başkan Yardımcısı bu konuda net. İsrail'in İran'a ve İran destekli terör gruplarına karşı kendini savunabileceğinden emin olacaktır. Başkan Yardımcısı, İsrail'e yönelik bir silah ambargosunu desteklemiyor. Kendisi ayrıca Gazze'deki sivillerin korunması için çalışmaya ve uluslararası insani hukuku üstün tutmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Harris'in adı açıklanmayan bir yardımcısı, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, Harris'in Michigan'da Filistin destekçisi bir grupla yaptığı görüşmede İsrail'e yönelik bir silah ambargosu fikrini tartışmaya açmadığını belirtti.

Joe Biden yönetiminin İsrail'e koşulsuz destek vermesinden rahatsız olan Demokratların oluşturduğu ve Michigan'daki ön seçimlerde Biden'a oy vermeyen seçmenleri bir araya getiren grubun, Harris ile yaptığı görüşmede, İsrail'e silah ambargosu konusunun ayrı bir toplantıda görüşülmesini talep ettiği bildirildi. Ancak Harris'in bu talebe olumlu cevap vermediği kaydedildi.

ABD'de Kamala Harris Başkan seçilirse İsrail'e silah göndermeye devam edecek - 2. Resim

NETANYAHU'YU KONGREDE ALKIŞLATTILAR

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, temmuz ayında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları hakkında ABD Kongresi'nde konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden'a İsrailli esirlerin kurtarılması için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür eden Netanyahu, “Başkan Biden ile 40 yıldır tanışıyoruz ve kendisine yarım asırdır İsrail'in dostu olduğu ve kendi ifadeleriyle İrlanda asıllı ABD'li bir siyonist olmaktan gurur duyduğu için kendisine teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Netanyahu'nun konuşması sık sık alkışlarla desteklendi.

ABD'de Kamala Harris Başkan seçilirse İsrail'e silah göndermeye devam edecek - 3. Resim

ABD, İSRAİL'E 1 MİLYAR DOLARLIK SİLAH GÖNDERMEYİ PLANLIYOR

ABD'de Joe Biden yönetimi İsrail'e değeri 1 milyar doları aşan silah ve askeri teçhizat göndermeyi planlıyor. ABD'li yetkililer, Beyaz Saray'ın İsrail'e yapmak istediği son silah sevkiyatıyla ilgili Amerikan Kongresi'ni bilgilendirdiğini açıkladı.

İsrail'in Gazze'de yoğun tepki çeken Refah operasyonuysa sürüyor.

ABD'de Kamala Harris Başkan seçilirse İsrail'e silah göndermeye devam edecek - 4. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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