ABD'de köprüye çarpan gemi 2016'da Belçika'da da kaza yapmış

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 26 Mart 2024 19:58 - Güncelleme: 26 Mart 2024 20:02 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı

ABD Baltimore'daki Francis Scott Key Köprüsü'nü çarparak yıkan Dali isimli kargo gemisinin, 2016’da Belçika’daki Antwerp Limanı’nda da bir kazaya karıştığı ortaya çıktı. Yetkililer halen kazanın nedeni hakkında bilgi vermiş değil.