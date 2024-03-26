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Haberler > Dünya > Gemi, Francis Scott Key Köprüsü'nü yıktı! ABD'de dehşete düşüren manzara

Gemi, Francis Scott Key Köprüsü'nü yıktı! ABD'de dehşete düşüren manzara

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'nin Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü, sabah saatlerinde büyük bir konteyner gemisinin çarpması sonucu yıkıldı. Dehşete düşüren kazanın ardından çok sayıda aracın suya düştüğü bildirildi.

ABD'deki Baltimore şehrinde bulunan Francis Scott Key Köprüsü'ne sabah saatlerinde büyük bir konteyner gemisi çarptı.

Sahil Güvenlik yetkilisi Matthew West, Singapur bayraklı kargo gemisi Dali'nin Interstate 695'in bir parçası olan köprüye çarptığını söyledi. 

ARAÇLAR SUYA DÜŞTÜ

348 metre uzunluğundaki gemi çarpmanın ardından alev alarak battı. Kaza sonrası çok sayıda aracın da suya düştüğü bildirildi.

Interstate 695'in bir parçası olan köprüdeki hasarın boyutu henüz belli olmazken, ne Baltimore Polisi ne de Maryland Liman İdaresi yorum taleplerine cevap verdi. Baltimore Belediye Başkanı Brandon M. Scott'ın ofisi de olayla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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