Özel’den Kılıçdaroğlu’na: Bizi de Selahattin Başkan gibi yakacak

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına tepki gösterdi.

CHP lideri Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Butlancılar şimdi ‘Anayasa’yı değiştirmeye varım’ diyor. ‘Mehmetçiği çöllere yollarım’ diyor. ‘Dokunulmazlıkları kaldırırım. Bunun için anayasa bile değiştiririm. Nasıl Selahattin Başkan’ın anayasa değişikliğiyle içeriye gitmesine sebep olduysa ‘Gerekirse Yeni Partili kadrolar için de yaparım’ diyor. Sonra ne diyor? ‘Erdoğan’ı yine aday ederim. Yeter ki beni yerimden etmeyin, ben burada oturayım’ diyor."