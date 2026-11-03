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Politika

Tüzüğe düzenleme: CHP'de ön seçim mecburi olacak

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Tüzüğe düzenleme: CHP'de ön seçim mecburi olacak
Başlık ResmiTüzüğe düzenleme: CHP'de ön seçim mecburi olacak

Yenilenen parti programıyla sosyal demokrat kimliğini öne çıkarmaya hazırlanan CHP, tüzük değişikliğiyle aday belirleme süreçlerinde de köklü reforma gidiyor. Gelecek yılki kurultaya sunulacak taslağa göre, milletvekili ve yerel adayların belirlenmesinde ön seçim zorunlu hale getirilecek, genel merkezin yetkileri sınırlandırılarak karar yetkisi doğrudan parti örgütlerine devredilecek.

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Berat Temiz
BERAT TEMİZ

CHP’de parti programı ve tüzüğünün yenilenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Özgür Özel döneminde partinin liberal bir çizgiye kaydığını savunan CHP kurmayları, yeni dönemde sosyal demokrat kimliğin ön plana çıkarılacağını belirtti. Çalışmaları devam eden yeni programın, gelecek yıl yapılması planlanan kurultayda delegelerin onayına sunulması bekleniyor.

Parti programının günümüzün sosyoekonomik şartları ve küresel gelişmeler doğrultusunda yeniden şekillendirileceğini ifade eden kurmaylar, CHP’nin tarihsel kimliğine ve kuruluş misyonuna vurgu yapılacağını kaydediyor.

PARTİ TÜZÜĞÜ DEĞİŞECEK

CHP yönetiminin üzerinde çalıştığı bir diğer başlık ise parti tüzüğünün yenilenmesi. Mutlak butlan kararı sebebiyle 2024 yılında yapılan tüzük değişikliğinin geçersiz olduğunu savunan kurmaylar, tüzüğün tekrar değişeceğini belirtti.

ADAY BELİRLEMEDE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİĞE GİDİLECEK

Yapılacak değişiklikle aday belirleme süreçlerinde köklü bir değişime gidilmesi planlanıyor. Yeni tüzükte ön seçimin zorunlu hâle getirilmesinin hedeflendiğini aktaran parti yöneticileri, milletvekili ve yerel yönetim adaylarının belirlenmesinde genel merkezin yetkisinin sınırlandırılacağını ifade ediyor. Buna göre aday belirleme yetkisinin merkezî yönetim yerine doğrudan parti örgütüne devredilmesi öngörülüyor.

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