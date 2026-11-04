CHP lideri çağrısını tekrarladı: Dolandırıcının dokunulmazlığı kalksın

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM grup toplantısında yolsuzluk ve dolandırıcılığa karışan siyasetçilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması gerektiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, olası bir oylamada 'evet' oyu vereceklerini belirtti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması çağrısında bulundu.

Daha önce yaptığı açıklamalarda, dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik muhtemel bir oylamada 'evet' oyu vereceklerini belirten Kılıçdaroğlu, grup konuşmasında da "Dolandırıcı siyasetçilerin dokunulmazlığının kaldırılması lazım." dedi.

"HIRSIZLIK YAPANLARIN BU MECLİS'İN ÇATISI ALTINDA YERİ YOK"

Kılıçdaroğlu, "Yolsuzluk, hırsızlık yapanların TBMM çatısı altında olmaması lazım. Eğer burası Gazi Meclis ise yolsuzluk, hırsızlık yapanların bu Meclis'in çatısı altında yeri yoktur." ifadelerini kullandı.

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