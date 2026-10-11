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ABD'de korkunç saldırı! Aralarında çocuklar da var: Aynı evden 8 kişi can verdi

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ABD'de korkunç saldırı! Aralarında çocuklar da var: Aynı evden 8 kişi can verdi
Başlık ResmiABDde korkunç saldırı! Aralarında çocuklar da var: Aynı evden 8 kişi can verdi

ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki Erie kentinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 2'si çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiği ve saldırganın kendisini silahla vurduğu bildirildi. Olaya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki Erie kentinde bir eve silahlı saldırı gerçekleştirildi. Yerel basında yer alan haberlere göre, dün öğleden sonra polis ekiplerine bir kişinin eve girmeden önce sokakta silahla çevreye ateş açtığı ihbarı yapıldı.

İKİ KADININ CANSIZ BEDENİ SOKAKTA BULUNDU

Olay yerine gelen ekipler, sokakta 2 kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, eve giren şüphelinin dışarı çıkmayı reddetmesi üzerine binanın çevresini sararak, saldırgana teslim olma çağrısında bulundu. Bu sırada evin içinden silah sesleri duyuldu. Eve giren polis ekipleri, içeride başka kişilerin de cansız bedenleriyle karşılaştı. Silahla kendini vurduğu değerlendirilen saldırganın da hayatını kaybettiği belirlendi.

ABD'de korkunç saldırı! Aralarında çocuklar da var: Aynı evden 8 kişi can verdi
Başlık ResmiABD'de korkunç saldırı! Aralarında çocuklar da var: Aynı evden 8 kişi can verdi

2'Sİ ÇOCUK 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Erie Belediye Başkanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, saldırgan hariç 2'si çocuk toplam 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, tüm ölümlerin polis olay yerine ulaşmadan önce gerçekleştiği belirtilerek, can kayıplarının uzun süren bir çatışma ya da polis müdahalesindeki gecikmeden kaynaklanmadığı ifade edildi. Erie Polis Şefi Rick Lorah, soruşturmayı tehlikeye atabilecek herhangi bir bilgi veya saldırının nedeni hakkında spekülasyon yapmayacaklarını kaydetti.

ABD'de korkunç saldırı! Aralarında çocuklar da var: Aynı evden 8 kişi can verdi
Başlık ResmiABD'de korkunç saldırı! Aralarında çocuklar da var: Aynı evden 8 kişi can verdi

Pennsylvania Valisi Josh Shapiro ise yaptığı açıklamada, saldırının ardından eyalet yönetiminin tüm desteğini sunmaya hazır olduğunu bildirdi. Shapiro, hayatını kaybedenler için üzüntüsünü dile getirerek, ailelerine ve Erie halkına başsağlığı diledi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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