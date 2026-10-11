ABD'yi kasırga yıktı geçti! Can kaybı artıyor: Halka "Sığınaklarda kalın" çağrısı yapıldı

Kasırga zayıflamış olsa da Florida'nın kuzeybatısı, Alabama'nın güneyi ve Georgia'nın güneybatısında ani sel, nehir taşkını ve hortum riski devam ediyor.

Yetkililer, şiddetli yağışların kasırganın geçişinden sonraki günlerde de su baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.