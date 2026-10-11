ABD'yi kasırga yıktı geçti! Can kaybı artıyor: Halka "Sığınaklarda kalın" çağrısı yapıldı
ABD'nin güney eyaletlerini vuran Isaias Kasırgası, 4 kişinin ölümüne ve geniş çaplı elektrik kesintilerine neden oldu.
Florida kıyılarına saatte yaklaşık 170 kilometre hızla ulaşan kasırga nedeniyle 900 binden fazla abone bir aşamada elektriksiz kaldı. Fırtına zayıflamasına rağmen sel, hortum ve şiddetli yağış tehlikesi devam ediyor.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nin verilerine göre Isaias, 9 Ekim'de Florida'nın Destin kenti yakınlarında Kategori 2 seviyesinde karaya ulaştı.
Saatte yaklaşık 170 kilometre hıza ulaşan kasırga, kıyı bölgelerinde tehlikeli su yükselmelerine ve şiddetli yağışlara neden oldu.
Alabama'ya doğru ilerleyen sistem daha sonra gücünü kaybederek tropikal sonrası siklona dönüştü.
900 BİNDEN FAZLA ABONE ELEKTRİKSİZ KALDI
Kasırganın etkisiyle Florida, Alabama ve Georgia'da geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandı.
Kesintilerden etkilenen abone sayısı bir aşamada 900 bini aşarken ekipler enerji hatlarını yeniden devreye almak için çalışma başlattı.
Yaklaşık 670 bin abone elektriksiz kaldı.
EVLERİN ÜZERİNE AĞAÇLAR DEVRİLDİ
Kasırgada yaşanan ölümlerin nedenleri arasında evlerin üzerine devrilen ağaçlar ve jeneratör kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmesi yer aldı.
Şiddetli rüzgarlar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapanırken yetkililer vatandaşları hasarlı binalardan, devrilmiş ağaçlardan ve kopan elektrik hatlarından uzak durmaları konusunda uyardı.
Kasırga zayıflamış olsa da Florida'nın kuzeybatısı, Alabama'nın güneyi ve Georgia'nın güneybatısında ani sel, nehir taşkını ve hortum riski devam ediyor.
Yetkililer, şiddetli yağışların kasırganın geçişinden sonraki günlerde de su baskınlarına neden olabileceği uyarısında bulundu.
PETROL ÜRETİMİ DE ETKİLENDİ
Kasırga, Meksika Körfezi'ndeki enerji faaliyetlerini de sekteye uğrattı.
Reuters'a göre bölgedeki petrol üretiminin yaklaşık yüzde 69'u, doğal gaz üretiminin ise yüzde 57'si geçici olarak durduruldu.
ABD Enerji Bakanlığı, enerji tedarikindeki aksaklıkları hafifletmek amacıyla Stratejik Petrol Rezervi'nden 4 milyon varile kadar ham petrolün acil kullanımına yönelik adım attı.
HALKA SIĞINAKLARA GEÇİN ÇAĞRISI
ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Isaias Kasırgası'nın kıyıya yaklaşması üzerine bölge sakinlerine güvenli sığınaklara geçmeleri çağrısında bulundu.
Ulusal Meteoroloji Servisi ise aşırı şiddetli rüzgarlar nedeniyle vatandaşların derhal korunaklı alanlara yönelmesini istedi. Florida'da 27 ilçede olağanüstü hal ilan edilirken kasırganın etkili olduğu bölgelerde tahliye kararları alındı.