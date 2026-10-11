ÖZEL | Onana'nın geleceği için dikkat çeken açıklama! Ajax'taki hocası Türkiye Gazetesi'ne konuştu

Trabzonspor’un Süper Lig’in 7. haftasında Samsunspor’u 3-0 yendiği mücadelede performansıyla öne çıkan oyunculardan biri de kaleci Andre Onana oldu. Kamerunlu eldiven, yaptığı kurtarışlarla üç puanın kazanılmasında büyük rol oynadı. Manchester United’dan bonservisi alınması gündeme gelen başarılı file bekçisinin Ajax altyapısından teknik direktörü Andries Ulderink, Türkiye Gazetesi’ne özel röportaj verdi.

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Trabzonspor formasıyla sergilediği başarılı performansla kısa sürede bordo-mavili taraftarların sevgilisi haline gelen Andre Onana hakkında eski teknik direktörü Andries Ulderink'ten önemli açıklamalar geldi. Türkiye Gazetesi'ne özel röportaj veren tecrübeli teknik adam, Kamerunlu kalecinin Ajax'taki gençlik yıllarından Trabzonspor'daki yükselişine, futbolculuk özelliklerinden Manchester United sonrası geleceğine kadar birçok konuda önemli değerlendirmelerde bulundu. Ulderink'in özellikle Onana'nın Türkiye'deki mutluluğu ve bonservis sürecine ilişkin sözleri dikkat çekti.

Andries Ulderink

“ATLETİK YETENEĞİ MUAZZAMDI”

Andre Onana'nın Ajax altyapısındaki gelişimine yakından tanıklık eden Andries Ulderink, Kamerunlu kalecinin gençlik yıllarında sahip olduğu fiziksel özelliklere ve oyun anlayışına ilişkin önemli ayrıntılar paylaştı. Onana'nın henüz genç yaşlarda dikkat çekici bir potansiyele sahip olduğunu belirten Ulderink, o dönem yaşadığı uyum ve iletişim sorunlarına da değindi:

Barcelona'dan bize henüz çok genç bir oyuncu olarak gelmişti. Çoğunlukla A takımla antrenman yapıyor ve Young Ajax'ta sık sık maça çıkıyordu. Top ayağındayken sergilediği futbol becerileri gayet iyiydi; ancak o dönemde uzun pasları yeterince istikrarlı değildi. Oyun kurma aşamasında büyük riskler alabiliyordu. Ayrıca kışın Hollanda'nın soğuk havasına uyum sağlamanın ve A takım kadrosunda yer almanın her zaman kolay olmadığını hatırlıyorum. O sırada Onana’nın İngilizcesi henüz gelişme aşamasındaydı; sanırım iletişim eksikliği nedeniyle çoğu zaman anlaşılmadığını hissediyordu. Atletik yeteneği muazzamdı ve oldukça patlayıcı bir fiziksel güce sahipti.

Andre Onana

“SICAK TÜRK HAVASI ONA İYİ GELDİ”

Manchester United'dan ayrılarak Trabzonspor'a katılan Onana'nın Türkiye'deki performansını da değerlendiren Ulderink, başarılı kalecinin yeniden yükselişe geçmesinde kendini huzurlu ve ait hissettiği bir ortamda bulunmasının önemli olabileceğine işaret etti. Bordo-mavili kulübün, takım arkadaşlarının ve teknik ekibin Onana üzerindeki olumlu etkisine dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

“Onun Türkiye’de gerçekten iyi durumda olduğunu görüyor ve okuyorum. Bence Onana için bir yerde kendini evinde hissetmesi ve sosyal açıdan rahat olması önemli. Belki de o sıcak Türk havası da ona iyi geliyordur. Kulübün, takım arkadaşlarının ve teknik ekibin bu noktada ona olumlu bir etkisi olduğunu söylemek lazım. Sonuçta takımda harika niteliklere sahip büyük isimler de var."

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“ÜST DÜZEY KALECİLİĞİ TARTIŞILMAZ”

Onana'nın Trabzonspor'daki başarılı performansının arkasındaki nedenlere de değinen 57 yaşındaki teknik adam, Kamerunlu file bekçisinin kariyeri boyunca kazandığı tecrübelerin oyununa önemli katkılar sağladığını belirtti. Özellikle baskı altında sakin kalma, oyun kurma ve kritik anlarda sorumluluk üstlenme konularında gösterdiği gelişime vurgu yapan Ulderink, Onana'nın kalecilik kalitesinden hiçbir zaman şüphe duymadığını söyledi:

“Herkes, bir kaleci olarak takımda çok önemli bir role sahip olduğunuzu bilir; futbolun gelişimiyle birlikte bu rol daha da önem kazanmıştır. Oyun kurulumunda, kritik anlarda önemli kurtarışlar yapmada, baskı altında sakin kalmada vb. bence Andre, şu ana kadarki futbol yolculuğundan çok şey öğrendi. Bu alanlarda kendini geliştirmiş olması, belki de performansının şu ana kadarki en önemli sebebi. Diğer hususlarda zaten üst düzey bir kaleci olduğu ise benim için hiçbir zaman tartışma konusu olmadı."

ÖZEL | Onananın geleceği için dikkat çeken açıklama! Ajaxtaki hocası Türkiye Gazetesine konuştu

“ETKİLEYİCİ BİR KİŞİLİĞE SAHİP”

Trabzonspor taraftarıyla kısa sürede güçlü bir bağ kuran Andre Onana'nın saha dışındaki karakterine de değinen Ulderink, yıldız kalecinin dışa dönük kişiliğinin taraftarlarla kurduğu iletişimde önemli rol oynadığını ifade etti. Onana'nın yalnızca kurtarışlarıyla değil, samimi tavırları ve taraftarlara gösterdiği ilgiyle de öne çıktığını belirten Hollandalı çalıştırıcı, şöyle konuştu:

“Dışa dönük ve etkileyici bir kişiliğe sahip. Sahne performansı ve kazandığı zaferlerle birleşen o kocaman gülümsemesini hayranlarıyla paylaşıyor; bu da 1+1=3 sonucunu (sinerji) doğuruyor. Ayrıca taraftarlara da vakit ayırıyor."

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“MANCHESTER UNITED YOLUNA DEVAM ETTİ”

Röportajın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise Andre Onana'nın Trabzonspor'daki geleceği oldu. Bordo-mavili yönetimin Kamerunlu kalecinin bonservisini almak için Manchester United ile görüşmelere başlayabileceği yönündeki iddiaları değerlendiren Ulderink, İngiliz ekibinin kaleci pozisyonundaki tercihine dikkat çekti.

Onana'nın kariyerine ilişkin kararını verirken kendisinin ve ailesinin mutluluğunu gözetmesi gerektiğini belirten tecrübeli teknik adam, bir futbolcunun kendini rahat hissettiği kulüpte birkaç başarılı sezon geçirmesinin önemini vurguladı.

Ulderink, transfer sürecine ilişkin değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:

“Umarım Andre Onana kendisi ve ailesi için en doğru kararı verir. Görünüşe göre Manchester United o pozisyonda yoluna devam etti. Kendini rahat hissettiğin bir kulüpte geçireceğin birkaç başarılı sezon, bana göre her zaman daha iyidir."

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