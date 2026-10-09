ÖZEL│Kamerun basını, Onana’nın Trabzonspor'daki geleceğini yorumladı: Paraya karşı sevgiyi seçti

Trabzonspor’un geçen sezon Manchester United’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 30 yaşındaki başarılı eldiven Andre Onana, kısa süre içinde taraftarlarının takdirini kazandı. Karadeniz temsilcisinin bonservis konusunda İngiliz deviyle masaya oturması beklenirken; Kamerunlu gazeteciler, Türkiye Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. Meslektaşlarımız, Onana’nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken detaylar paylaştı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Manchester United'da forma giydiği dönem performansıyla eleştirilerin hedefi olan Kamerunlu kaleci Andre Onana, Türkiye'de Trabzonspor formasıyla adeta yeniden doğdu. Yaptığı kritik kurtarışlar ve savunmaya verdiği güvenle takdir toplayan deneyimli isim, ilk 11'in vazgeçilmezi hâline geldi. Bordo-mavili kulübün bonservisini almak için İngiliz deviyle temasa geçmeye hazırlandığı bu süreçte, Kamerunlu muhabirler konuya dair Türkiye Gazetesi'ne dikkat çeken bir röportaj verdi.

“YENİLMEZ ASLAN GERİ DÖNDÜ”

Mastersportinfo.com muhabiri Paule Édouard Mengue, Onana’nın Trabzonspor tercihine değinerek, “Manchester United'dan ayrıldığında, halihazırda birkaç maçı kaçırmış olduğu çok zorlu bir dönemden geçiyordu. Bana kalırsa Trabzonspor’un teklifi tam da onun gerçekten bir ortam değişikliğine ve yeni bir enerji kaynağına ihtiyaç duyduğu bir anda geldi. Bunun kanıtı, Türkiye'deki performanslarında yatıyor. Hiç vakit kaybetmedi ve hızla, bir "Yenilmez Aslan"ın formunu ve özgüvenini yeniden kazanmaya başladı.” dedi.

Trabzonspor, bedelsiz kiraladığı Andre Onana'ya 3 milyon 500 bin euro garanti ücret ve 2 milyon euro imza parası ödeyecek.

“UNITED DEFTERİNİ KAPATMALI”

Onana’nın takımdaki geleceğini değerlendiren Mengue, “Bence artık Manchester United'a ihtiyacı yok. Elbette kulüp önemli bir ligde mücadele ediyor ve Premier Lig, dünyanın en büyük ve en rekabetçi futbol ortamlarından biri olma özelliğini koruyor. Ancak André için Manchester United defterini kapatıp tamamen Türkiye'deki geleceğine odaklanmasının daha iyi olacağına inanıyorum. Trabzonspor, ona en iyi performansını sergilemeye devam etmesi için ihtiyaç duyduğu istikrarı, güveni ve ortamı sunabilir.” diye konuştu.

“RİSKLİ BİR HAMLEYDİ”

Jambofm91 muhabiri Christelle Wandji ise tecrübeli eldivenin İngiltere’deki durumundan bahsederek, “Manchester United'daki sürecinde kulübün onu artık birinci kalecisi olarak görmediği gerçeği göz önüne alındığında, Trabzonspor'u seçmek en başından beri riskli bir hamleydi. Ancak her oyuncunun kulüp düzeyinde düzenli olarak forma giymeye ihtiyacı vardır. İşte bu nedenle, Türkiye liginin seviyesi İngiltere Premier Ligi'nin oldukça altında olmasına rağmen, Trabzonspor'u seçmesinin çok iyi bir karar olduğuna inanıyorum. Nitekim Trabzonspor da onu kalıcı olarak kadrosuna katma arzusunu şimdiden dile getirdi.” ifadelerini kullandı.

“AİLESİYLE GÖRÜŞTÜM”

Kamerunlu yıldızın Karadeniz ekibinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Wandji, “Ailesiyle görüştüm; Onana, Trabzonspor'daki zamanından keyif alıyor. İki taraf anlaşmaya varabilirse, bu herkes için yararlı olacaktır. Onana'nın yakında sözleşmesinin son dönemine gireceğini unutmayalım; Manchester United, sözleşmesi sona ererken onu daha az elverişli koşullarda kaybetme riskini göze almaktansa satmayı tercih edecektir.” sözlerini sarf etti.

“GALATASARAY’I EN İYİ SEÇENEK SANDIK”

Crtv Sports muhabiri Gideon Tazoh, tecrübeli file bekçisinin Türkiye kararını ilk başta şaşkınlıkla karşıladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

Ben de dahil olmak üzere Kamerunlu futbolseverler, Andre Onana Manchester United'dan ayrıldığında Trabzonspor tercihine hiç sıcak bakmamıştık. Onun daha büyük kulüplere gitmesini bekliyorduk. Hatta Türkiye'yi bu kadar çok seviyorsa, Galatasaray'ın en iyi seçenek olacağını bile düşündük. Ancak form ve performansındaki yükseliş, bize isabetli bir seçim yaptığını kanıtladı. İki yıl içinde, sergilediği üstün performanslar sayesinde hem Türkiye'de hem de Avrupa'da kendisinden söz ettirir hale geldi.

“ŞAMPİYONLUK İÇİN CİDDİ BİR ADAY”

30 yaşındaki başarılı oyuncunun bordo-mavili ekibin şampiyonluk yolundaki katkısına değinen Tazoh, “Süper Lig'de henüz 6 hafta geride kaldı ve Trabzonspor, liderler Amed SK ve Galatasaray'ın sadece 3 puan gerisinde bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'a karşı yakın zamanda alınan 4-0'lık ezici galibiyetin, bu sezonki iddialı duruşun bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Mohamed Salah ve Andre Onana gibi büyük yeteneklerle birlikte, Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig şampiyonluğu için ciddi bir aday konumuna dönüşmesi muhtemel görünüyor.” dedi.

Kamerunlu file bekçisi, bu sezon 8 maçta 720 dakika forma giydi.

“EL ÜSTÜNDE TUTULDUĞU YERDE KALABİLİR”

Başarılı kalecinin etkili performansıyla beraber İngiliz ekibinde işlerin değişebileceğine dikkat çeken meslektaşımız, “Manchester United antrenörü Michael Carrick, sezon başında yaptığı açıklamada, birinci kaleci tercihinin performansa ve duruma bağlı olduğunu belirtmişti. Onana'nın deneyimine atıfta bulunuyordu. Ancak Onana'nın bu sezon Türkiye'de ses getirmesiyle birlikte, özellikle de kaleci Senne Lammen'in Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı pek de iyi değilken Michael Carrick'in durumu yeniden değerlendirmesi gerekebilir. Ancak Onana artık Türk halkının sevgisini ve takdirini kazandığına göre, el üstünde tutulduğu yerde kalmayı tercih edebilir. Biz buna, 'paraya karşı sevgiyi seçmek' diyoruz.” yorumunda bulundu.

“SEVİYESİNİ KORUMASI GEREKİYOR”

Crtv Cameroon muhabiri gazeteci Charly Merinos Liatou, Onana’nın bu süreçte en iyi kararı vermesi gerektiğinin altını çizerek, “Olgunluğunun zirvesine ulaşmış durumda; bu nedenle geleceği adına daha iyi fırsatlara yönelmelidir. Seviyesini koruması gerekiyor ve kesinlikle Trabzonspor'un küçük bir kulüp olduğunu düşünmüyorum; gerçekten harika bir kulüp. Manchester United ile aynı küresel görünürlüğe sahip olmayabilir ancak ona mükemmel fırsatlar sunuyor ve o da bunları en iyi şekilde değerlendirmenin hayalini kuruyor. Manchester United'dan ayrıldığında teknik direktörünün güvenini kaybetmişti; belki de bugün, sergileyeceği daha güçlü performanslar ve sahadaki daha etkili varlığı sayesinde hem teknik direktörünün hem de Manchester United'daki sportif direktörün güvenini yeniden kazanabilir.” sözlerini sarf etti.

“KARİYERİNİ TRABZON’DA NOKTALAYABİLİR”

Onana’nın Türk futbolunda yer almaktan duyduğu memnuniyeti anlatan Liatou, son olarak şunları söyledi:

İçeriden bazı kaynaklara göre André Onana Türkiye'de kalmaktan, hatta kariyerini orada noktalamaktan büyük mutluluk duyacaktır. Trabzonspor camiası ve genel olarak tüm Türkiye, onu çok sıcak ve samimi bir şekilde karşıladı. Her hafta sonu tıklım tıklım dolu stadyumlarda oynuyor. Orada aynı zamanda Avrupa sahnesinde parlama fırsatı buluyor; Trabzonspor ise ona yeni meydan okumalara atılma şansı sunuyor. Kendisi oraya çoktan ayak uydurdu. André Onana 30 yaşına geldi; bu, kariyerinizin mümkün olan en iyi şekilde noktalanmasını garanti altına almak için akıllıca düşünmeniz gereken bir yaş. Tüm bu faktörlerin bir araya gelmesi hem onun hem de mevcut kulübü Trabzonspor'un lehine rahatlıkla işleyebilir, ben buna yürekten inanıyorum.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Fatih Tekke günler sonra sessizliğini bozdu: Salah sözleri dikkat çekti

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala