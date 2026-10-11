Kasımpaşa maçında yaşananlar, Galatasaray’da İlkay Gündoğan’ın geleceğini gündeme taşıdı. Okan Buruk’un tercihi dikkat çekerken, tecrübeli futbolcunun devre arasında takımdan ayrılmasının beklendiği öne sürüldü.

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Galatasaray’ın Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada yaşananlar, sarı-kırmızılı takımda ara transfer dönemine yönelik dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Teknik direktör Okan Buruk’un yaptığı oyuncu değişikliğiyle mesaj verdiği öne sürülürken, tecrübeli orta saha İlkay Gündoğan’ın ocak ayında takımdan ayrılabileceği belirtildi.

Galatasaray’da ilk bilet kesildi! Ocak ayında veda netleşti

OKAN BURUK’TAN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Sabah’ta yer alan habere göre, Kasımpaşa karşılaşmasına ilk 11’de başlaması beklenen İlkay Gündoğan’ın yerine Renato Nhaga’nın oyuna alınması, ayrılık iddialarının gündeme gelmesine neden oldu. Okan Buruk’un bu tercihiyle 35 yaşındaki futbolcuya mesaj verdiği ileri sürüldü. Sarı-kırmızılılarda sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan deneyimli oyuncunun, ocak ayında takımdan ayrılması beklenen ilk isim olduğu kaydedildi.

Galatasaray’da ilk bilet kesildi! Ocak ayındaki veda netleşti

“OYNAMIYORUM Kİ NİYE HAZIR OLAYIM?”

İlkay Gündoğan’ın forma süresiyle ilgili tartışmalar, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamayla da gündeme taşınmıştı. Tecrübeli futbolcu, karşılaşma sonrasında kendisine yöneltilen “Barcelona maçına hazır mısın?” sorusuna, “Oynamıyorum ki niye hazır olayım?” cevabını vermişti.

İlkay’ın eşi Sara Gündoğan da daha önce sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, oyuncunun az süre almasına yönelik tepkilere cevap vermişti. Sara Gündoğan, “Neden oynamadığını sormak istiyorsanız bana değil hocanıza sorun” ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray’da ilk bilet kesildi! Ocak ayındaki veda netleşti

11 DAKİKA SÜRE ALABİLDİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda yalnızca iki maçta görev yapan İlkay Gündoğan, toplam 11 dakika sahada kaldı. Yıllık 4,5 milyon euro kazandığı belirtilen deneyimli orta sahanın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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